На свое 40-летие Гузель Уразова отправилась с семьей на отдых

С 2003 года Гузель Уразова выступает в составе театра песни «Гузель-Ильдар» вместе с певцом Ильдаром Хакимовым, который также является мужем и музыкальным продюсером певицы. Фото: скриншот из видео

В субботу, 8 января. свое 40-летие отмечает одна из самых обсуждаемых звезд татарской эстрады – народная артистка Татарстана Гузель Уразова. Справлять день рождения на сцене было для певицы традицией, но в прошлом году она нарушила ее из-за последнего срока беременности и провела праздник в кругу семьи. В этом году артистка решила отметить юбилей так же, отправившись с родными на отдых.

В этом году артистка решила отметить юбилей в кругу семьи, отправившись на отдых. Фото: скриншот из видео

Гузель Уразова родилась в селе Барда Пермской области, в котором почти треть населения составляют татары. В школьные годы девочка занималась в классе фортепиано. Покорять Татарстан она приехала в 1999 году. Тогда будущая артистка горела мечтой стать журналистом. Однако после двух вступительных этапов в КФУ провалила итоговый экзамен на соответствующий факультет.

Не отчаявшись, Уразова поступила в институт культуры, который тогда был в статусе академии культуры и искусств. Позже она также освоила специальности экономиста в Москве и госмуниципального управляющего в Казани.

Взлет карьеры певицы произошел в начале 2000-х. В 2002 году она заявила о себе как сольная исполнительница, презентовав дебютный альбом. Наибольшую известность ей принес хит «Тимэсен тик кузлэрем». В 2003 году она начала выступать в составе театра песни «Гузель-Ильдар» вместе с Ильдаром Хакимовым (сейчас он является мужем и музыкальным продюсером певицы). Годы певческой карьеры в 2019 году принесли Уразовой звание народной артистки Татарстана.

Театр песни функционирует 19-й год. В некоторых его шоу принимали участие до 150 человек. Самые большие концерты Уразова и Хакимов представили в феврале 2020 года в Москве, Казани и Уфе. В честь 15-летия коллектива была организована программа с участием «селебрити» Татарстана – Элвина Грея, Фирдуса Тямаева и Айдара Галимова. Тогда же Уразова записала и презентовала дуэт с певицей Согдианой. Часть хореографии шоу представил звездный балет Аллы Духовой «Тодес».

В пандемию Гузель Уразова решила заняться сетевым маркетингом. Она стала представителем одной корейской компании в Татарстане. Позже певица запустила марафон правильного питания и физической активности. Не все поклонники, привыкшие видеть Уразову в образе певицы, поняли и поддержали другую ее деятельность, но это не останавливает Уразову.

Певица всегда подчеркивает, что главным для нее является семья. В настоящее время она с мужем воспитывает четверых детей – трех дочерей и сына. Младшая дочь Ариана появилась на свет 14 февраля 2021 году, в День святого Валентина.