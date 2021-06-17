Недобрал баллы и завалил ЕГЭ: что делать, если выпускник не сдал экзамены, как он того ожидал

Родителю нужно научить ребенка правильно проходить через кризисные ситуации, объяснить, как справляться со стрессом, и сказать, что вы обязательно поможете ему решить эту проблему. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В старших классах школьникам все время твердят: «Если не сдашь ЕГЭ, не сможешь поступить в вуз и получить высшее образование, устроиться на работу и вообще твое будущее будет под вопросом».

Получается, что, по мнению учителей, судьба ребенка после школы зависит только от государственных экзаменов, а точнее от их успешных результатов. Но это совсем не так. Существует множество вариантов того, как продолжить «жить» даже, если ты завалил ЕГЭ.

Объясните ребенку, что он всегда может пересдать ЕГЭ, подготовившись к нему еще раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВАЖНО, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ЧУВСТВОВАЛ ПОДДЕРЖКУ»

Если вы узнали, что ваш ребенок недобрал баллы на экзамене и не прошел порог, главное – успокойте его и выдохните сами. По словам психологов, будет больно и досадно видеть низкий балл за ЕГЭ, тем более, если выпускник усердно готовился целый год, но в итоге что-то пошло не так.

Кстати, произойти может все, что угодно: неудачный КИМ, неправильное заполнение бланка ответов и даже неточная проверка работы экспертом. Поэтому перепроверьте все экзаменационные задания с учителем: если заметите что-то необычное в плане проверки, смело пишите апелляцию, чтобы работу пересмотрели.

Если же баллы действительно выставлены верно, то успокойтесь и решайте, что делать дальше. Психолог Полина Хабибуллина рассказала «Комсомолке», что в такой момент важно, чтобы родители поддержали ребенка и объяснили ему, что на результатах одного лишь экзамена жизнь не заканчивается.

– Скажите ребенку, что экзамен – это всего лишь экзамен, и жизнь никак не станет хуже, если ЕГЭ сдан не успешно. Это первый кризис, первый сложный и ответственный момент в жизни ребенка, и таких опытов будет еще очень много. Родителю нужно научить ребенка правильно проходить через кризисные ситуации, объяснить, как справляться со стрессом, и сказать: «Мы на твоей стороне, и сделаем все, чтобы тебе помочь. Отнесись к этому, как к большому жизненному опыту». После общения с ребенком вместе решайте, что будете делать, – говорит психолог.

НАЙТИ ПОХОЖУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В ДРУГОМ ВУЗЕ

Если ребенок не прошел порог по профильному предмету, но сдавал еще и другие экзамены, то изучайте сайты вузов и ищите схожие направления, где не требуются баллы за заваленный ЕГЭ.

Иногда случается такое, что на одну и ту же специальность в разных вузах требуют разные ЕГЭ. Например, на направление «Журналистика» в столичном университете придется предоставить хорошие результаты ЕГЭ по русскому языку, литературе и иностранному языку, а в Казани на эту же специальность только по русскому и литературе. Поэтому ищите альтернативы и любые варианты.

ПОЙТИ В КОЛЛЕДЖ

Поступить в техникумы можно и по школьному аттестату. После 11 класса там могут даже не потребовать результаты ЕГЭ – конкурс будет проходить по итоговым оценкам из школы.

Набор в колледжи осуществляется по многим направлениям: информатика и IT, медицина, туризм и гостиничное дело, спортивная подготовка, а также актерские и музыкальные профессии. Окончив такое учебное заведение, можно сразу пойти работать по специальности. К слову, многие программы в колледжах очень похожи на те, что преподают в вузах, поэтому получить профессию и практиковаться в ней получится намного быстрее.

Кстати, многие колледжи работают при вузах, и после окончания обучения в первом можно поступить уже на «вышку», причем сразу на второй или третий курс.

Если ребенок не идет учиться, то он может пойти работать или пройти стажировку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЗЯТЬ GAP YEAR И ПЕРЕСДАТЬ ЕГЭ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Так называемый gap year (академический год - англ.) или целый календарный год отдыха после школы в России берут очень редко, но практика становится популярнее с каждым последующим ЕГЭ. В течение этого года можно заняться чем угодно: пройти онлайн-курсы и интенсивы востребованных профессий или популярных навыков, саморазвиваться или заниматься творчеством. Так, ребенок попробует себя в разных сферах и поймет, что ему действительно нравится.

В течение gap year можно, кстати, и заново подготовиться к ЕГЭ. А значит уделить внимание тому, что не получилось ранее. Возможно, придется готовиться с репетитором или найти дополнительные курсы, чтобы успешно сдать экзамен во второй раз.

УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ

Поговорите с ребенком о возможной подработке в течение года. Возможно, это она будет временная - официантом в ресторане, курьером в доставке еды или бариста в местной кофейне. Кроме того, можно найти работу в той сфере, которая больше всего интересна ребенку или пройти стажировку в крупной компании.

Частичная занятость даст возможность снова подготовиться к ЕГЭ и самостоятельно оплачивать курсы или уроки с репетитором, путешествовать и учиться вести собственный бюджет.

ПОСТУПИТЬ В ЗАРУБЕЖНЫЙ ВУЗ

Сделать это в пандемию не просто и, скорее всего, этот вариант займет больше времени и усилий, чем другие варианты жизни после неудачного ЕГЭ. Так, для поступления за границу придется собирать документы, получать визу, улучшать навыки иностранных языков и сдавать международные тесты TOEFL или IELTS.

Если вас ничего не пугает, читайте информацию в интернете, выбирайте подходящий вуз и направление и отправляйте ребенка, например, на семестр, год или полное обучение за рубеж. Самые популярные страны для получения образования за границей сейчас – Чехия, Германия, Финляндия, Эстония, Канада и Великобритания.