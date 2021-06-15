У Рубина перебор легионеров: кто из иностранцев покинет Казань до старта чемпионата

Хвича главный кандидат на отъезд из "Рубина", но он пока в составе. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Футболисты казанского "Рубина" вышли из отпуска и приступили к подготовке к предстоящему сезону. Вопросов по составу пока предостаточно. Наиболее важный - кто из легионеров покинет казанский клуб.

Как известно, на сезон в России можно заявлять только 8 иностранцев, а в составе "Рубина" на данный момент 11 легионеров. Соответственно, трем футболистам предстоит покинуть команду.

Игроков на выход может быть и больше, если команда Слуцкого возьмет еще кого-то с нероссийским паспортом, а разговоров идет немало. Так, казанцам приписывают интерес к эквадорскому форварду Рамиресу и греку Пелкасу, но это пока лишь слухи. Тем не менее, порассуждать о том, кто начнет новый сезон в составе "Рубина", а кто отправится в другую команду стоит. Этим и займемся.

ХВИЧА КВАРАЦХЕЛИЯ

Об уходе грузинского полузащитника из "Рубина" говорили уже столько, что даже не верится, что он до сих пор в Казани. Меж тем, хоть и переговоры ведутся, об этом говорил и сам футболист, и руководство "Рубина", Хвича остается игроком казанского клуба.

Болельщики надеются, что Хвича останется хотя бы до зимы. Все же "Рубину" играть в Еврокубках, там Кварацхелия мог блеснуть, но в это верится с трудом. С большой долей вероятности Хвича начнет новый сезон в другом клубе. Осталось только дождаться официального трансфера.

Вероятность ухода - 100%

ЗУРИКО ДАВИТАШВИЛИ

Когда заговорили об уходе Кварацхелии, то первым игроком на замену виделся Давиташвили. Грузин неплохо играл в сезоне 2019/2020, в минувшем чемпионате был в аренде в "Роторе", где стал настоящим лидером.

Давиташвили много брал игру на себя, бил по воротам, делал все, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Вот только за год, который Зурико провел в Волгограде, "Рубин" стал другим. Перед командой стоят куда более высокие задачи, а для их решения, при всем уважении к Давиташвили, нужны исполнители посильнее. Лучшим выходом в данной ситуации будет аренда грузина в клуб-середняк РПЛ.

Вероятность ухода - 95%

СИЛЬВИЕ БЕГИЧ

Бегич редко попадал в состав, уступая конкуренцию Старфельту и Уремовичу, но, когда выходил на поле, картины не портил. Впрочем, возвращение в строй Грицаенко и подписание НИжегородова говорит о том, что кто-то из защитников покинет команду.

Вероятность ухода - 70%

ДАРКО ЙЕВТИЧ

Минувшей зимой, когда надо было расчистить место в составе под японца Сайто, именно Йевтич считался главным кандидатом на выход. Однако по весне швейцарец стал одним из лидеров команды. Его голы принесли важные очки в борьбе за место в еврокубках.

Тем не менее, сейчас в состав надо встраивать не только Сайто, но и Хакшабановича. Так что Йевтичу вновь стоит опасаться за место в составе.

Вероятность ухода - 50%

ДЖОРДЖЕ ДЕСПОТОВИЧ

Лучший бомбардир "Рубина" стал любимцем публики, но о своем будущем говорил витиевато. То есть, серб не исключает вариант с уходом из казанской команды. Естественно, что в "Рубине" явно не заинтересованы в потере забивного нападающего, но уж не на замену ему в Казань сватают Рамиреса?

Деспотович не исключал свой уход из "Рубина". Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Явно, что по доброй воли "Рубин" Деспотовича не отпустит, но если придет предложение от достойного клуба из ТОП-5, так еще и предложат нормальную сумму, то ничего невозможного нет.

Вероятность ухода 40%

ФИЛИП УРЕМОВИЧ

Хорват - лидер и капитан "Рубина". Кажется, что он играет в Казани уже вечность. У Слуцкого Уремович безусловный игрок основы. Однако в конце сезона он играл мало.

В итоге Филип не попал в состав сборной Хорватии на чемпионат Европы по футболу. Возможно, что в руководстве "Рубина" рассчитывали, что Уремович мог сверкнуть на Евро и его удалось бы выгодно продать, но теперь это будет сложнее. Да и в то, что лидер команды уйдет накануне важнейшего сезона с еврокубками, верится не очень. Впрочем, ничего исключать нельзя.

Вероятность ухода - 35%.

ХВАН ИН БОМ

Кореец в нынешнем сезоне стал одним из открытий в составе "Рубина". Забил в первом же матче, а следом цементировал середину поля. Не подкосила его и травма. Скорее всего, Ин Бом, не покинет "Рубин".

Вероятность ухода - 20%

МИЦУКИ САЙТО

Японец перешел в "Рубин" еше в декабре прошлого года, но так и не сыграл за казанский клуб ни секунды в официальных матчах. Всему виной травма, полученная на сборах. Сейчас Сайто здоров и готов биться за место в составе.

Сайто так ни разу не сыграл за "Рубин" в официальных матчах. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Вероятность ухода - 20%

ОЛИВЕР АБИЛЬДГОР

Когда зимой 2020 года "Рубин" подписал никому не известного Абильдгора, вопросов было больше, чем ответов. Однако своей игрой датский полузащитник доказал, что достоин места в основе. В списке неприкасаемых у Слуцкого он идет точно в первой пятерке.

Вероятность ухода - 10%

Карл СТАРФЕЛЬТ

Шведский защитник два года в Казани, но если Шаронов ему особо не доверял, то Слуцкий увидел в нем лидера обороны. За короткий промежуток Старфельт стал основным в "Рубине" и получил вызов в сборную Швеции. На Евро он не поехал, но ценности от этого не потерял. По сути, именно Старфельт, а не Уремович - лидер в защитной линии "Рубина".

Вероятность ухода - 5%

Карл Старфельт стал настоящим лидером "Рубина". Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

СЕАД ХАКШАБАНОВИЧ

Полузащитник только пару недель назад подписал контракт с "Рубином", так что он в заветную восьмерку на сезон попадет точно.

Вероятность ухода - 0%

До старта чемпионата России еще полтора месяца и у Слуцкого будет возможность посмотреть на всех и сделать правильный выбор.