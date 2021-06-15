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Происшествия15 июня 2021 14:32

В Казани экс-начальника экзаменационного отделения ГИБДД Шамиля Бикушева заподозрили в махинациях с водительскими правами

Мужчину задержали, решается вопрос об избрании для него меры пресечения на время следствия
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Как полагает следствие, мужчина, находясь на службе, за деньги выдавал права без сдачи экзаменов.

Как полагает следствие, мужчина, находясь на службе, за деньги выдавал права без сдачи экзаменов.

Фото: Рамиль ГАЛИ

Бывшего сотрудника ГИБДД Казани Шамиля Бикушева задержали возле здания регистрационного отделения городской Госавтоинспекции. Пенсионера МВД заподозрили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Речь идет о периоде, когда мужчина еще служил.

Шамиль Бикушев в экзаменационно-регистрационном отделении занимал поочередно кресла начальника отделения регистрации автомобилей и начальника экзаменационного отделения. С последней должности его и «попросили», когда появилась информация о том, что в отделении не все чисто с получением водительских прав. Но майору дали возможность дождаться пенсии - предложили должность простого инспектора, и он согласился.

Но, как подозревают следователи, уже в этой должности мужчина продолжал оказывать платные «услуги» всем заинтересованным: выдавал права без сдачи экзаменов, «рисовал» новые категории в водительских удостоверениях. Всего, как полагает следствие, было 53 таких эпизода.

Как наивно объясняли следователям владельцы новых категорий: «Удостоверение терял, писал заявление о выдаче нового, а то, что там вдруг оказались еще и другие категории, сразу и не увидел».

Сейчас в отношении экс-сотрудника ГИБДД Казани возбуждены уголовные дела, решается вопрос об избрании для него меры пресечения на время следствия.

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