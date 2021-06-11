Сразу семь жителей Татарстана слегли с ботулизмом: что это за болезнь

Татарстанцам советуют покупать рыбу только в проверенных местах. Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории Татарстана возросло число выявленных случаев заболевания ботулизмом. За 1,5 месяца зарегистрировано 7 случаев заболевания. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

- Между собой эти случаи не связаны. Но они связаны с употреблением в пищу сушеной или вяленной рыбы, - сообщила Патяшина.

ЧТО ТАКОЕ БОТУЛИЗМ

Ботулизм - это пищевое отравление, возникающее при употреблении в пищу продуктов, содержащих яд (токсин) ботулинических микробов. Ботулизм не передается от человека человеку. Clostridium botulinum - бактерия, которая в условиях низкого содержания кислорода вырабатывает опаснейший токсин (ботулотоксин).

Условия для выработки ботулотоксина имеются в широком ряде пищевых продуктов: низкокислотные консервированные овощи (зеленая фасоль, шпинат, грибы и свекла), рыба (вяленая, сушеная, соленая и копченая), сыро-вяленные мясные продукты (мясные изделия).

Пищевой ботулизм является относительно редкой болезнью, но тяжелой и потенциально смертельной. Консервированные или ферментированные в домашних условиях пищевые продукты являются одной из основной причиной пищевого ботулизма. Большую опасность в отношении ботулизма представляет рыба.

Обсемененность рыбы микробами ботулизма может быть значительна и зависит от чистоты водоема, санитарных условий обработки, перевозки и хранения рыбы. Токсинообразование в рыбе может происходить как до засола в случае хранения ее без охлаждения или замораживания, так и в первые дни засола, пока концентрация соли в толще мышц недостаточная. При низкой температуре и при высокой концентрации соли токсин ботулизма не образуется.

Для исключения возможного обсеменения мышц рыбы возбудителями ботулизма, находящимися в кишечнике, его следует удалять как можно раньше, не загрязняя мышц рыбы его содержимым. Следует также иметь в виду, что обсеменение мышц рыбы может произойти вторично за счет антисанитарных условий перевозки и хранения рыбы.

Пищевые продукты становятся причиной ботулизма вследствие попадания в них возбудителя ботулизма, слабой термической обработки или плохого высушивания, недостаточного количества соли, кислот и других консервантов, создания анаэробных условий и длительного хранения в тепле. Это - факторы, обеспечивающие условия для развития спор, размножения микробов и токсинообразования.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ БОЛЕЗНЬ

- не приобретать продукцию в местах несанкционированной торговли, у частных лиц (в том числе через интернет), в особенности при наличии информации об изготовлении ее домашних условиях. Продукция домашнего изготовления может быть опасна!

- помнить, что ботулинистический микроб и токсин может не изменять внешний вид, запах и вкус продукта, поэтому имеющиеся домашние консервы до еды необходимо прокипятить в течение 15-20 минут и употребить в течение 3-6 часов.

Кипячение, проваривание, прожаривание пищевых продуктов и любых консервов перед тем, как подавать на стол – основная мера профилактики ботулизма, других кишечных заболеваний и пищевых отравлений.

При приготовлении консервов, посола рыбы, вяления мяса в домашних условиях соблюдайте 5 принципов, рекомендованных ВОЗ:

1) соблюдайте чистоту;

2) отделяйте сырое от готового;

3) проводите тщательную тепловую обработку;

4) храните продукты при безопасной температуре;

5) используйте чистую воду и чистое пищевое сырье.

При консервировании продуктов питания в домашних условиях необходимо соблюдать следующие правила:

- Нельзя консервировать в домашних условиях (без наличия автоклава) в герметически закрытых банках мясо и рыбу, являющихся особо благоприятной средой для развития возбудителя ботулизма.

- Грибы, с которых трудно с полной гарантией удалить все мельчайшие остатки почвы и спор, следует заготавливать в домашних условиях впрок только путем маринования, соления с добавлением в достаточном количестве кислоты, соли по рецептурам и не закрывать их крышками герметически. Несоблюдение этих условий (слабокислая, анаэробная среда) неоднократно приводили к тяжелым последствиям для употреблявших в пищу такую продукцию.

- Овощи, которые также трудно безупречно отмыть от остатков почвы и не содержащие в своем составе естественной кислоты (огурцы, зеленый горошек и др.) консервировать можно только с добавлением по рецептурам кислоты, которая помешает развитию случайно попавших спор.

Все продукты домашнего консервирования следует хранить в холодильнике, холодном месте.

Инкубационный период при ботулизме короткий - 6 - 30 часов, удлиняясь в редких случаях до нескольких дней. Болезнь начинается остро. В первые 2-3 часа от начала ее возникает недомогание, общая разбитость, выраженная мышечная слабость, незначительная головная боль, может появляться легкое головокружение. Вскоре появляется значительная сухость во рту, ощущение жажды; у некоторых больных имеются умеренно выраженные боли в животе, продолжающиеся первые 2-3 дня заболевания. Ранним и довольно часто встречающимся симптомом ботулизма является рвота, которая может повторяться в течение первых двух дней болезни.

Отмечается двоение в глазах, предметы видятся как в тумане, ощущения сетки перед глазами, движение глазных яблок может быть ограничено. Также среди симптомов - опущение век, косоглазие, головная боль, отмечается неустойчивость походки. К зрительным нарушениям присоединяется расстройство голоса вплоть до его исчезновения. При дальнейшем развитии заболевания главным симптомом является расстройство дыхания.

При первых признаках заболевания больной подлежит срочной госпитализации.

В качестве первой помощи до прихода врача нужно попытаться вывести из организма ядовитые вещества, для чего следует промыть желудок заболевшего. Своевременная помощь больному - залог благоприятного исхода. Чем раньше произойдет обращение в лечебно-профилактическое учреждение, тем раньше будет поставлен диагноз и проведено специфическое лечение.