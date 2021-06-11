Клещи 2021 в Татарстане: где чаще всего нападают паразиты

Чаще всего нарваться на кровососа можно на дачных участках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала эпидемического сезона в медицинские организации Татарстана после укусов клещей обратились 3083 человека, в том числе 860 детей до 14 лет, что на 20% ниже аналогичного показателя 2020 года и на уровне среднемноголетнего показателя. Укусы клещами зарегистрированы во всех муниципальных образованиях республики, кроме Спасского и Кайбицкого районов.

Большинство людей «поймали» клещей на садово-дачных участках (37,4%), в лесных массивах (28,6%), луговых зонах (16%), личных подсобных хозяйствах (10,2%).

В текущем году исследовано 739 клещей, снятых с людей, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 171 клеще (21%), вирус клещевого энцефалита в них не обнаружен. Иммунизацию против клещевого энцефалита прошли 5913 человек, в том числе 417 детей.

На этой неделе подведены итоги горячей линии по предотвращению клещевого энцефалита, организованной Управлением Роспотребнадзора по РТ и Центром гигиены и эпидемиологии в РТ в мае. Всего к специалистам поступил 281 звонок от жителей республики. Наиболее часто граждане обращались за разъяснениями по вопросам иммунопрофилактики клещевого энцефалита, экстренной серопрофилактики инфекции иммуноглобулином и сроков ее проведения. Также татарстанцы задавали вопросы по оказанию медицинской помощи при укусе клеща, лабораторной диагностике инфекций, сообщает пресс-служба управления.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КЛЕЩ ПРИСОСАЛСЯ

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности членистоногих, должен каждые 15 минут осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а также шерсть домашних питомцев.

Если обнаружен присосавшийся клещ, то извлечь его следует в травматологическом пункте или поликлинике по месту жительства. При отсутствии возможности обратиться за медицинской помощью, снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

КАК УДАЛИТЬ КЛЕЩА

При удалении клеща специалисты Роспотребнадзора Татарстана советуют соблюдать следующие рекомендации:

· захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности кожи повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,

· место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),

· после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,

· если осталась черная точка т.е. ротовой аппарат остался в коже обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

КУДА ОТВЕЗТИ КЛЕЩА НА ИССЛЕДОВАНИЕ

Извлеченного клеща упаковать в герметично закрывающуюся тару и доставить его на исследование на клещевые инфекции на возмездной основе в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» по адресу: Казань, улица Сеченова, дом 13а.

- Информацию по условиям доставки, требованиям к упаковке и оплате, о получении результатов, стоимости услуг можно узнать по телефонам 2217912, 2217907,а также на официальном сайте, - советуют в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Меры специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита включают:

- профилактические прививки против клещевого энцефалита для лиц, по виду деятельности или роду занятий, связанных с пребыванием на эндемичных территориях, а также лицам, выезжающим в природные очаги;

- серопрофилактику человеческим иммуноглобулином против КВЭ не позднее 96 часов после присасывания клеща лицам, обратившимся по поводу укуса клещом на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории или при обнаружении вируса клещевого энцефалита в присосавшемся клеще.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА В ТАТАРСТАНЕ

Важно помнить, что вакцинация является самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита. В России зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку против клещевого энцефалита можно сделать в медицинских организациях, оказывающих указанную услугу, после консультации врача-терапевта.

Курс вакцинации против КВЭ следует проводить заранее. Он состоит из 2 прививок, интервал между ними 5-7 месяцев. Минимальный интервал между прививками 1-2 месяца. Вакцинация должна завершиться за две недели до выезда в природный очаг инфекции, ревакцинация проводится через год.