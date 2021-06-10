Илья Кулалаев: «Каждый депутат обязан не только слушать своих доверителей, но и слышать»

Юрист, руководитель нескольких компаний, член общественных организаций. Послужной список Ильи Кулалаева внушителен. При этом сами жители республики тепло отзываются о своем парламентарии. Такое редко встретишь.

На вопрос о том, как ему удалось заработать такой авторитет, Илья Кулалаев ответил: «Все вопросы, которые ко мне поступали, были решены. Если проблема существенна для жителей города, то задача депутата с ней разобраться. Например, жильцы дома просят обрезать опасные сухие ветви на деревьях у дома. Или помочь оборудовать контейнерную площадку. Провести реконструкцию двора школы».

По мнению парламентария, деятельность депутата должна приносить реальную помощь: «С партией «Новые люди» мы работаем над картой решений проблем региона. В её основе постоянное общение с людьми и работа со специалистами. Каждый депутат обязан не только слушать своих доверителей, но и слышать. Доказательством этого служит решение конкретных проблем земляков».

Его позиция по многим вопросам понятна большинству людей: «Человеку трудно доверять государству, когда его жизнь привязана к минимальному размеру труда. Это нечестно по отношению к работнику со стороны работодателя. Новые люди ценят честный труд и его достойную оплату».

Помимо поддержки простых жителей Илья Кулалаев может рассчитывать и на представителей малого бизнеса. В составе общественного совета при УФНС России по Республике Марий Эл он расшифровывает ответы УФМС для предпринимателей. «Многие не понимают каких-то действий налоговых органов или их предписания. Моя задача - помочь предпринимателю разобраться в конкретной проблеме, понять, как лучше действовать в дальнейшем. Я на практике сталкиваюсь с проблемами представителей бизнеса. И знаю, какое подкрепление для них нужно».