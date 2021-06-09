Кольцеобразное затмение Солнца 10 июня 2021: когда именно его можно будет наблюдать в Татарстане

Впервые за 50 лет произойдет кольцеобразное затмение Солнца Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Как ожидается, 10 июня 2021 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца. Максимальная фаза будет видна в 13:40 по московскому времени. Однако, в Татарстане можно будет наблюдать только частную фазу этого затмения - диск Луны закроет диск Солнца примерно на 20%, сообщает профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

Так почему же диск Луны может полностью закрыть Солнце, хотя светило в сотни раз больше естественного спутника Земли?

По словам Нефедьева, это объясняется тем, что раньше Луна располагалась очень близко к Земле, но потом начала удаляться от нашей планеты. На данный момент она удаляется со скоростью примерно 2 сантиметра в год. Оно изменяется по той причине, что Луна движется вокруг Земли по эллиптической орбите. Диск естественного спутника Земли в 400 раз меньше, чем диск Солнца. Но при этом Луна находится в 400 раз ближе, чем наше светило. Все это приводит к тому, что визуальные размеры Луны и Солнца могут быть приблизительно равны. Именно поэтому диск спутника может закрыть полностью диск светила. Но чем полное затмение отличается от кольцеобразного?

– Полное затмение наступает в том месте, куда падает конус полной тени Луны. Если же конус ее тени не доходит до поверхности Земли, то наблюдается кольцеобразное затмение. Оно бывает гораздо реже, чем другие виды затмений, примерно 14 раз в 100 лет, – рассказал ученый Юрий Нефедьев.

По словам астронома, в случае ясной погоды приступить к наблюдениям можно будет в 14:00.

При этом, если вы решили понаблюдать за таким чудесным явлением – запаситесь чем-либо, что поможет защитит ваши глаза. Для этого, например, подойдет темное стекло. Если наблюдения ведутся с использованием оптических приборов, к примеру подзорной трубы, то не надо забывать про специальные термостойкие фильтры.