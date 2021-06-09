Актриса Анна Котова-Дерябина: «Таких эксцентричных ролей давно не было»

Фото: Личный архив актрисы Анны Котовой-Дерябиной.

«Света с того света» – проект о девушке, которая потеряла возможность ходить и вынужденно стала экстрасенсом на дому. В продолжении вернётся весь основной каст оригинала, в том числе Анна Котова-Дерябина, которая сыграла лучшую подругу главной героини – парикмахершу по имени Ирка. В интервью актриса рассказала о самом позитивном письме от фанатки и главных карьерных целях, а также о том, как прошло возвращение к роли.

– Совсем скоро выходит новый сезон сериала «Света с того Света». Как приступили к съемкам? Приятно ли было снова увидеться с экранными партнёрами? Всё-таки перерыв между сезонами был довольно внушительный.

– Это было замечательно. Я бы виделась с ними почаще! Ведь у нас уже такой сработавшийся коллектив, наша троица с Кириллом Кагановичем и Марией Машковой. Возвращение произошло достаточно быстро: сделали причёску, выдали одежду, слова, и вот я снова Ирка! Она же такая весёлая, безумная, давненько я так не впрыгивала в это всё. Таких эксцентричных ролей в последнее время у меня не так много, я стараюсь минимизировать похожие роли. Так что, с Иркой было встретиться вдвойне приятно. Это же такая роль, где я озорничаю, импровизирую, веселюсь – чистый кайф! На втором сезоне у нас сменилась съёмочная группа, но дружеская атмосфера сохранилась.

– «Света с того света» начала моду на скринлайф-формат ещё в 2018 году. Сейчас из-за пандемии таких проектов стало в разы больше, вы и сами снимались в проекте «СидЯдома». Расскажите, насколько сам процесс отличается от стандартного кинопроизводства? Для вас работать на условную веб-камеру легче, сложнее или разницы нет?

Фото: Личный архив актрисы Анны Котовой-Дерябиной.

– Конечно, всё это отличается. Даже «Света с того света» и «СидЯдома», ведь в первом случае это цельное производство, а во втором – мы сами себя на айфон снимали. Есть специфика своя в том, что тебе нужно подстроиться под камеру, поскольку все мизансцены нужно выставлять так, чтобы всё и всех было видно. Большинство сцен так или иначе в одном помещении, поэтому мы старались как-то всё немного разнообразить, чтобы совсем не повторялось, и было смотреть интересно, динамично. Мне работать по-всякому интересно: хоть на привычные камеры, хоть в скринлайф-формате, просто немного разные актёрские задачи.

– Вы рассказывали, что в начале актёрского пути у вас было много сомнений насчёт того, стоит ли продолжать, ваше ли это. В последние годы вы напротив стали одной из самых востребованных актрис. Как сейчас ощущаете себя в профессии? Какие цели ставите перед собой? Стремитесь ли к абстрактной роли мечты?

– Сейчас я, конечно, ощущаю себя гораздо увереннее, чем в 2008 году. Опыт, проекты, люди – всё это сказывается. Всегда есть, к чему стремиться, нужно всегда двигаться вперёд. Определённой роли мечты у меня нет, но есть личное целеполагание как актрисы. По моим ощущениям, я всё ещё в начале пути. Мне хотелось больше драматических ролей – они пришли, я немного подустала от этого, потом пошли комедии – тоже здорово и кайфово. Теперь снова хочется уйти в сторону драмы: что-то такое острое, например, триллер. Да и вообще хочется больших высот! Сняться в проекте для Netflix очень хотелось бы. Мне кажется, это прекрасная цель, которую преследуют актёры всего мира сейчас. Кстати, наш сериал «Мылодрама» уже есть на Amazon, поэтому можно сказать, что одной ногой уже там.

– Вы больше известна как комедийная актриса, но в драмах тоже играете. Что лично вам ближе и почему? Есть ли у вас любимая роль или та, что запомнилась сильнее всего из-за сложной подготовки или других обстоятельств?

– Мне присуще и то, и другое. Я такой человек: внешне весёлый и юморной, но внутренне – есть куда покопаться, есть свои глубина, боли, терзания, которые хочется вложить в какие-то проекты, поделиться этим опытом. Мне грех жаловаться: у меня есть и такие, и такие проекты, и это очень круто. И я буду дальше раскрывать новые грани, спасибо тем, кто в этом помогает. Пока что для меня самая сложная и важная роль – это «Учителя». Мои внутренние переживания перекликались с драмой моей героини, поэтому частичка личного там тоже есть. Но это всё уже было, я готова двигаться дальше, и у меня ещё есть, чем делиться.

– Вы выкладывали фотографии со съёмок сериала «Захар открывает глаза». Кого вы в нём играете? Проект вроде как ожидается несколько провокационным, чем он вас заинтересовал, и каково было в нём оказаться?

– О да, там есть некая провокация. Меня очень привлёк хорошо написанный сценарий, там много разноплановых персонажей. Я играю женщину-полицейскую, мы с Борей Дергачёвым играем мужа и жену, он казак, ходит в патрулях, но дома командую я. А основная тема такая: парень-гей сталкивается с жёстким и консервативным натуралом, и дальше идёт их взаимодействие. Это история про принятие, про понимание, про попытку понять и одного, и другого, про то, что у всех людей одни и те же проблемы.

Фото: Личный архив актрисы Анны Котовой-Дерябиной.

– Вы родились в Москве, но много путешествуете по России. Какие города или места можете назвать своими любимыми и почему?

– Мне очень нравится Питер, там сразу как-то расслабляешься за счёт другого течения времени и особенной энергии, которая буквально заземляет. Это в Москве мы всё куда-то спешим, а там можно быть помедленнее, позадумчивее, прийти в лад с собой, с природой, с городом. Ещё я очень люблю Ярославль, мы там снимались с Марией Машковой в проекте «Женщина в состоянии развода». Это было летом, и там было просто прекрасно. Красивый город, как и все на Золотом Кольце: куча достопримечательностей, интересных мест, церквей – есть, что посмотреть! Там можно насытиться вот этой атмосферой старорусской.

Ещё из необычных мест – это Мурманская область, где я снималась в фильме Бориса Хлебникова «Долгая счастливая жизнь». Там просто невероятная природа, абсолютно другие цвета, 150 оттенков зелёного, леса, поля. Северное сияние я там видела два раза! Мне очень понравилось, с удовольствием побывала бы там ещё раз.

– Как вы придумали вашу инстаграм-рубрику #ДневникАктрисыА? Помогает ли она вам продуктивнее общаться с аудиторией? Часто ли вас прилетает негативный фидбэк или в основном комплименты? Как вы реагируете на критику или хейт?

– Не поверите, но хейтеров у меня никаких нет! По крайней мере, в Instagram точно. Может, просто подписчиков пока не так много? Ну посмотрим, всё впереди. Но пока что у меня очень дружественная аудитория. Мне кажется, актёрам очень важно сейчас вести свои страницы в социальных сетях. Но хотелось, чтобы и мне самой было комфортно. Так я придумала свой дневник, где пишу не только про какие-то съёмочные моменты, но и про что-то своё, какие-то размышления.

Формат дневника – это очень удобно: заходишь, читаешь, всё понятно. И мне комфортно, и мои подписчики – очень доброжелательные, приятные люди. Иногда прилетают очень неожиданные отзывы. Мне как-то девушка прислала на электронную почту благодарственное письмо про мою роль в «Учителях». Она написала, как её тронула моя героиня, что она нашла пересечения со своей жизнью, сделала какие-то выводы, и ей это очень запало в душу, в чём-то помогло. Это было глубокое личное письмо, которое меня тронуло до глубины души. Я была так благодарна, что она это написала! Это ведь моя цель: если я вкладываю какие-то свои переживания в персонажа, то если это кто-то почувствует, то всё не зря. Это для меня самый большой подарок.

Если какие-то актёрские работы как-то откликаются в вашем сердце, обязательно пишете об этом им, это невероятно нужно и важно, это очень вдохновляет: сразу понимаешь, что твоя работа имеет большую ценность.

Смотрите второй сезон сериала «Света с того света» с 15 июня на телеканале ТНТ.