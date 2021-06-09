Смотри, как я могу: в Татарстане подросток сел за руль иномарки и устроил для себя смертельную аварию

Вылетев в кювет, машина перевернулась на крышу. Фото: ГИБДД Татарстана

«Смотри, как я могу!»: обычно с таким возгласом начинаются все заезды подростков, которые правдами и не правдами садятся за руль. Водительских прав у него еще нет – закон не позволяет, но есть горячее желание поразить всех окружающих своей удалью. Опыта, выдержки у подростков нет, и зачастую, сев за руль, они не справляются и происходит ДТП. К сожалению, чаще всего в этих авариях гибнут и водители, и их пассажиры.

6 июня в 6.00 на автодороге «Казань-Ульяновск» перевернулся легковой автомобиль «Датсун». Его 16-летний водитель развил большую скорость, на участке, где есть поворот, и вылетел на встречку. Иномарка боком «чиркнула» об один отбойник, отчего ее вынесло обратно на свою полосу дороги. Там машина прочертила полосу о другой отбойник, взлетела и упала в кювет. Шансов выжить ни у водителя, ни у двух его 20-летних пассажирок, не было. Но два последних все же смогли кое-как уцелеть. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Было установлено, что погибший подросток-водитель взял автомобиль без разрешения. До трагедии вечером компания молодых людей весело отмечала сразу два дня рождения. Веселились до утра, а когда уже не знали, чем еще заняться, кому-то в голову пришло идея поехать кататься. Ключи от легковушки у взрослого приятеля забрали, пока тот спал, вот и поехали. А потом – авария.

- В ближайшие дни в Верхнеуслонском районе пройдет комиссия по безопасности дорожного движения, - рассказали «Комсомолке» в ГИБДД Татарстана. – За последние две недели в этом районе произошло две аварии с участием несовершеннолетних, в которых есть погибшие.

Так, до этого еще одна авария произошла 30 мая в 4.00 на первом километре автодороги «Казань – Ульяновск» – Канаш. 17-лений водитель скутера, не имеющий водительских прав, без мотошлема, на скорости выехал на обочину, врезался в отбойники и съехал в кювет. Подросток погиб.

Всего с начала 2021 года в Татарстане произошло 716 аварий с участием водителей без водительских удостоверений. Среди них 23 ДТП – с водителями-подростками. В них погибли четыре человека, 32 – получили травмы. Один из таких печальных случаев произошел в Тукаевском районе, когда после заезда на мотоцикле юный бесправник лишился руки – байк перевернулся и сильно придавил конечность несовершеннолетнего водителя.

- С начала года произошел просто какой-то бум – почти в два раза выросло количество аварий с «бесправными» водителями – в 2020 году таких аварий было 581, в 2019 году – 574, в 2018 году – 554, - констатируют в ГИБДД Татарстана.

Сотрудники ведомства сейчас выясняют, с чем связан рост таких аварий. Но психологи полагают, что в большей части вина за такие ДТП лежит на плечах родителей водителей-подростков.

- Почему-то они с пренебрежением относятся к жизни и здоровью собственных детей, сажая их за руль, а потом оплакивают тела в морге, - отметила психолог Наталья Колымова. – Посмотрите, что творится возле дачных садовых обществ – выруливают на грунтовую дорогу и сажают за руль детей. И мамы не возражают! Потом оба родителя с умилением смотря на то, как чадо не достает до педалей, или крутит руль. В таких случаях мне всегда хочется спросить: «У Вас есть запасные дети?». Пусть грубо, но как еще донести до взрослых, что машина - это не игрушка, это – транспортное средство повышенной опасности! Стоит ли потом сокрушаться и налетать на сотрудников ГИБДД, обвиняя в предвзятости к несовершеннолетним любителям покататься? Сначала вы разрешаете детям то, что нельзя, потом льете слезы на их могилах или в больницах. Остановитесь, пока все живы!

Психолог полагает, что именно с позволения родителей сейчас и происходят все конфликты детей с законом. Сначала мамы в садиках и школах отстаивают права своих чад, забывая про права других участников конфликтов. Вот потом уже подросший ребенок и полагает, что ему все можно, все разрешено. Взять ключи от чужой машины и поехать кататься? А почему бы и нет? Тем более, что никто ему не указ – провести ночь со спиртным в компании без надзора родителей им же разрешили. А уж слушать нотации и увещевания от здравомыслящих ровесников точно не придется – в таких компаниях их, как правило, просто нет.

- Основная проблема сейчас для сотрудников силовых структур – это сокращения, – в свою очередь отмечает бывший сотрудник МВД, вышедший на пенсию, Анатолий К. – И рады бы пресечь все преступления и правонарушений, а как? Если в городе-миллионике по ночам дежурят всего несколько экипажей ППС и ГИБДД, что ждать от сельской местности, где расстояния большие, а на службу выходят 2-3 экипажа?