В Набережных Челнах пьяный подполковник полиции на машине сбил восьмилетнего ребенка

Полицейский находился в отпуске вот, видимо, и решил расслабиться.

Наезд на ребенка в Набережных Челнах произошел 5 июня, но об этом стало известно только сейчас. По предварительным данным, на улице Беляева восьмилетний мальчик на самокате по "зебре" пытался пересечь дорогу, где его и сбил внедорожник "Сузуки Гранд Витара". Водитель не предоставил преимущества пешеходу. Ребенок получил незначительные травмы и после осмотра медиками "скорой" был отпущен домой.

Тем временем медосвидетельствование проходил водитель той самой иномарки. За ее рулем находился подполковник полиции, замначальника уголовного розыска ОП "Автозаводской" Евгений Аксинин. Мужчина, как оказалось, был нетрезв - в организме обнаружен алкоголь. Он находился в отпуске вот, видимо, и решил расслабиться.

- По данному факту назначена служебная проверка. Сотрудник будет уволен по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Там, также отметили, что к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и непосредственные начальники этого полицейского.