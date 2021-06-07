День России 2021 в Казани: полная программа праздника

Фото: мэрия Казани.

Стала известна программа празднования Дня России-2021 в Казани. На Кремлевской набережной пройдет концерт певицы МакSим и музыканта Андрея Державина, также жителей и гостей города ждут игры, флешмобы, патриотические акции. Завершить праздник планируется красочным салютом. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления культуры Азат Абзалов.

«Комсомолка» подготовила полную программу мероприятий:

Так, в 9:00 12 июня по Кремлевской набережной пройдет марш молодежи, посвященный «дружбе народов». После марша на набережной откроется молодежный «Этномаркет, где можно будет приобрести товары, одежду и аксессуары с национальной символикой народов республики.

Далее с 11:00 в каждом районе города стартуют концерты «За Родину, за Россию» с исполнением известных песен о стране. Для жителей Кировского и Московского районов начнется праздник в парке Урицкого. В рамках которой, в том числе, организуют для всех пришедших праздник с квестами, викториной о науке и технике и выступлениями артистов.

В это же время в сквере поселка Дербышки для жителей Советского района в честь праздника пройдет театрализованный спектакль «Сказ про Федота Стрельца – удалого молодца».

Также В 11:00 в парке «Крылья Советов» и парке культуры и отдыха им.Горького, выступят городские музыкальные и танцевальные коллективы, а юных посетителей ждет интерактивная игровая программа.

В парке Победы в это же время откроют новый памятник воинам-интернационалистам, автором которого является скульптор Александр Кислов. В честь этого события в 15:00 в КДК им.Ленина выступит легендарный ансамбль ВДВ «Голубые береты».

После в 14:00 в Казанском Кремле состоится большой праздничный концерт финалистов фестиваля одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык».

Также в 14:00 стартует молодежный фестиваль этномузыки «Таба» на Кремлевской набережной. Там выступят фолк-группа «Клевер», удмуртский исполнитель Шонер Пол, музыкальный коллектив «Ойме», марийская панк-группа «У ЕН», Зарина Вильданова, Malsi Music и многие другие.

На Кремлевской набережной с 18:00 выступят творческие коллективы и исполнители, среди которых заслуженный артист Татарстана Айдар Галимов, а также звезды российской эстрады – певица Максим и Андрей Державин.

Здесь же на набережной в рамках акции «Мы граждане России» состоится вручение паспортов юным казанцам, имеющим достижения в учебе и общественной деятельности, достигшим 14-летнего возраста.

В программе празднования много и различных активностей по интересам. На набережной будут работать площадки. Например на станции аквагрима каждому желающему нарисуют флаг России и Республики Татарстан, на интерактивной площадке с тантамаресками под руководством художника можно будет поучаствовать в росписи матрешки и батыра. На станции «Карта России» казанцы смогут сыграть на огромной напольной карте с проложенными маршрутами и большим игральным кубиком, а также присоединиться к народным забавам. Для любителей фотоискусства будет работать станция фотосъемки Bullet-time.

Закончится все в 22.00 праздничным салютом над акваторией реки Казанка