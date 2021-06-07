"Переучивать надо не взрослых, а детей": как жителей Казани переводят на здоровое питание

Чтобы не было проблем со здоровьем. следует правильно питаться, причем, начинать с самого детства. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Обеспечение детей здоровым питанием и воспитание у них правильного пищевого поведения остаются в приоритете в работе городских властей, отметил на деловом понедельнике в исполкоме Мэр Казани Ильсур Метшин, подводя итоги прошедшего с 1 по 3 июня международного форума «Здоровые города.

По словам Ильсура Метшина, вопрос пищевого поведения детей и взрослых для России пока новый, этой темой занимаются мало.

- Этот речевой оборот не совсем привычный для нас. Мы говорим о здоровом питании, но правильное пищевое поведение детей только начинаем обсуждать. Был бы сыт ребенок, тогда мамы и бабушки будут довольны. Это понятно, все мы в подавляющем большинстве выходцы из советского прошлого, хорошо помним очереди за продуктовыми талонами. Целое поколение россиян, жителей бывшего Советского Союза, не голодали, безусловно, но жили в условиях ограниченной продовольственной корзины. Поэтому переучивать сейчас нужно, прежде всего, детей, и это наша с вами задача – объяснять, показывать, что полные полки в магазинах или холодильнике не равнозначны здоровью и здоровому питанию, - заявил Метшин.

Мэр Казани добавил, что в Казани в развитии инфраструктуры для школьного питания удалось добиться серьезных результатов, и работа в этом направлении не останавливается.

- Важно продолжать диалог с родителями, который нам удалось выстроить, но эту работу уже нужно вести шире – говорить не только о том, горячее питание или нет, устраивает ли меню детей, а в содружестве с ними и педагогическими коллективами наших школ брать на себя ответственность за продвижение идеи здорового питания детей. Ну и, конечно, во всем важен баланс. Все это очень важно, мы и дальше будем уделять этому вопросу большое внимание, в том числе в рамках партийной программы «Здоровое общество, - пояснил градоначальник.

В первый день форума на площади у Дворца земледельцев прошел городской семейный праздник «Школьный пикник», приуроченный ко Дню защиты детей и 15-летию городской программы «Здоровое питание детям». Его посетили свыше 3,5 тысячи взрослых и детей.

Все желающие могли послушать лекции известных экспертов в области детского питания: блогер и врач-терапевт Регина Ахуньянова рассказала о формировании правильного пищевого поведения у детей, а детский психолог Валентина Паевская – об основных ошибках родителей при кормлении детей.

Кроме того, были организованы творческие мастер-классы и аквагрим, игры с аниматорами и тематическая фотозона, выставка рисунков казанских школьников на тему здорового питания, игры «Веселые старты» и сдача нормативов ГТО, выступления творческих коллективов.

- На одной из основных локаций проходила дегустация блюд школьного меню, – рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина. – Каждый мог оценить представленные блюда, пройдя по QR-коду опрос. Он показал, что есть спрос на разнообразие ассортимента овощей и фруктов, сокращение сахара и безглютеновую выпечку в школьном меню.

На следующий день, 2 июня, в Ратуше состоялось официальное открытие международного форума «Здоровые города. Здоровое питание детям», и стартовала деловая программа. За два дня на 11 сессиях 63 спикера выступили лично и еще 37 – онлайн, сообщила Рима Мухамедшина. В самом мероприятии приняли участие более 2,7 тысяч специалистов – руководители городов, эксперты по питанию и здравоохранению из Италии, Нидерландов, Греции, Турции, Великобритании, Казахстана, Молдовы, Республики Беларусь, России и других стран.

В заключительный день форума в Казани прошел круглый стол на тему «Мы создаем вкусное детство» для операторов школьного питания России. На мероприятии обсуждались актуальные вопросы, инновационные решения и пути формирования культуры здорового питания среди школьников.