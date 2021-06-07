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Общество7 июня 2021 12:32

«Азино», «Тулпар» и «Кул Гали»: Как назовут новые станции второй ветки казанского метро

Вслед за жителями столицы Татарстана свои варианты предложили эксперты
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Горожане активно предлагали свои варианты. многие из которых оценили эксперты.

Горожане активно предлагали свои варианты. многие из которых оценили эксперты.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об открытии второй ветки казанского метро говорить пока рано. Она должна заработать в полном объеме примерно через 5 лет. Однако название для станций решили дать заранее. Пока известны четыре из них - «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова». Имена другим предложили дать жителям столицы Татарстана.

На первом этапе жители города предложили свои варианты названий. Накануне на стратегической сессии в экоцентре «Дом» эксперты – краеведы, архитекторы, культурологи и другие специалисты – обсудили наиболее популярные из них. Окончательное решение по наименованию станций будет принято по итогам следующего этапа голосования.

Вторая линия казанского метрополитена соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский, напомнил собравшимся руководитель МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

- Станциям необходимо дать звучные, красивые названия, имеющие отношение к местности и определенным событиям, которые происходили на той или иной территории, – сказал Абдулхаков.

Напомним, выбрать названия для строящихся станций предложил жителям города мэр Казани Ильсур Метшин. В ходе первого этапа опроса для каждой из четырех станций определили 4-5 наиболее популярных варианта.

Так, для станции на пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском жители города чаще всего предлагали следующие названия: «Юбилейная», «Азино», «Сабантуй», «Чишмяле» и «Советская».

- Мы обсудили каждое предложение, изучили историю этого микрорайона, который жители привыкли называть Азино. И в итоге пришли к решению, что лучше всего назвать эту станцию «Азино», по имени известного военного деятеля, – отметил депутат Казгордумы Евгений Чекашов.

Станцию метро у ТЦ «Мега» казанцы предложили назвать «Тулпар», «Яратам», «Южная» или «Научная». В ходе обсуждения эксперты отдали предпочтение названию «Тулпар».

- Это слово переводится как «летающий конь». Рядом с будущей станцией находится территория старого аэропорта, ипподром. Поэтому это название было бы оправдано», – отметила одна из участниц обсуждения.

«Студенческая», «Детская», «Кул Гали», «Зилант» и «Чулпан» – такие варианты присылали казанцы во время опроса для наименования станции метро на пересечении улиц Фучика и Зорге. Эксперты поддержали название «Кул Гали», поскольку в данном случае есть привязка к территории – рядом проходит одноименная улица. Кроме того, при оформлении самой станции можно было бы использовать сюжет поэмы XIII века «Кысса-и Йусуф». Впрочем, были озвучены и другие варианты.

Четвертой станции метро эксперты предложили присвоить имя академика Завойского.

- Мы считаем, что нет необходимости придумывать какое-то новое название. Нужно оставить топоним, который уже привычен живущим на этой территории людям, – считает советник министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Николай Васильев.

Напомним, что эта станция будет располагаться на пересечении улиц Фучика и Завойского. Горожане в ходе опроса предложили такие названия, как «Парковая», «Академическая», «Сандугач», «Изумрудная» и «Алга».

С тем, что в первую очередь значение имеем привязка названий станций к конкретным локациям, согласилась главный художник Казани, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Жанна Белицкая.

- К слишком простым названиям обращаться тоже не стоит, потому что это отразится на оформлении интерьеров станций. С интересными названиями художникам и архитекторам будет легче работать», – поделилась мнением. Белицкая.

Предложенные казанцами и рассмотренные экспертами варианты наименования будут выставлены на интернет-голосование. Окончательное решение будет принято по результатам второго этапа опроса.

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