Дьявол носит костюмы от Круэллы Де Виль

Фильм не оставит никого равнодушным Фото: принтскрин видео.

Предпремьерный показ детской комедии «Круэлла» собрал большое количество зрителей, и все они стали поклонниками этой страшной Круэллы Де Виль, антигероя мультфильма про 101 долматинца. Компания «Дисней» создала картину, которую западные критики называют «удачей года», и предсказывают ей номинацию и победу на «Оскаре» хотя бы за одни костюмы.

После просмотра фильма становится понятно, почему Круэлла Де Виль так преследует милых долматинцев. Жила в одной сельской местности Великобритании девочка Эстелла, у которой мать зарабатывала на жизнь пошивом одежды. Девочка боролась сама с собой, ведь в ней с трудом уживались две личности – темная и светлая. Однажды ее выгнали из элитной школы – бунтарка побила мальчиков, и мать решила, что пора менять что-то в жизни. Увезла дочь в Лондон, но по дороге к новому месту погибла сама, посетив особняк «Де Виль». Эстелла осталась одна, и примкнула к лондонским бродягам. Вот они и научили девочку, как выжить в этом взрослом мире, и нечаянно закрепили в ней ее самую темную сущность.

Если «Дьявол носит Прадо», то жителей Лондона готова одеть в свои сногсшибательные наряды модельер Эстелла. Дерзкая девочка выросла на улице, и смогла пробиться наверх, используя свой талант, унаследованный от матери. Что получилось - увидите, но помните, что модная и эпатажная Круэлла закончила уличные университеты, не ладя с законом.

Фильм вызывает визуальный восторг одними костюмами и саундтреками – это настоящий гимн панк-року и рок-н-роллу. Это - фильм-концерт, где царит этакий музыкальный микс, отсылая всех к эпохе 70-х, периоду, изменившему мировую культуру во всех ее аспектах.

Костюмы Дженни Биван – эпатажны и авангардны. Еще одна удача – выбор актеров на главные роли. Взрослую бунтарку Эстеллу играет Эмма Стоун, ее эксцентричную наставницу Баронессу фон Хеллман – великолепная Эмма Томпсон. Две актрисы так забавно пикируют во время ссор, что фильм сморится как органичное воплощение того трагифарса, что они сумели воплотить в жизнь.