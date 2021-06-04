Татарстанский Робин Гуд: в Набережных Челнах мужчина украл из киоска мороженое и раздал его прохожим

Люди и не знали, что мужчина раздает лакомство, которое похитил. Фото: скриншот с видео

На прошлой неделе в Набережных Челнах владелец киоска с мороженым пришел, чтобы открыть свою точку и заметил – а все уже открыто. Кто-то, предположительно, ночью вскрыл дверь и вынес часть товара. Как утверждает сам владелец пропало минимум 10 коробок с мороженым. Об этом он и сообщил в полицию.

Правоохранители тут же приступили к поискам злоумышленника. Вскоре они его вычислили и нашли. У мужчины с полицейскими состоялся серьезный разговор.

46-летний житель Мензелинска работает формовщиком в одной из фирм Набережных Челнов. По его словам, часть мороженого он выкинул, а часть просто раздал прохожим.

Так, полицейские познакомились с местным Робин Гудом. Такое прозвище он получил в соцсетях, когда очевидец «доброты» мужчины опубликовал видео процесса раздачи мороженого прохожим.

«ТРИ МАГНИТОФОНА, ТРИ КИНОКАМЕРЫ ЗАГРАНИЧНЫХ…»

Когда правоохранители начали подсчитывать ущерб, который «Робин Гуд» нанес владельцу киоска с мороженным, то столкнулись с ситуацией схожей с произошедшим в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Напомним, в кино товарищ Шпак с каждым разом увеличивал количество похищенных у него вещей: «Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...».

Дело в том, что владелец утверждает, что из киоска было украдено не менее 10 коробок с мороженным, но сам «Робин Гуд» заявляет другое.

- Мужчина утверждает, что он физически не мог бы один унести столько коробок, - сообщили «Комсомолке» в УМВД Набережных Челнов.

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах этого случая. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.