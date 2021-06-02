Россельхозбанк и «Иннопрактика» подготовят специалистов в сфере органического сельского хозяйства

Сотрудничество предполагает поддержку проектов в сфере создания технологий для развития органического сельского хозяйства, проведение ряда агротехнологических мероприятий, а также разработку совместных программ для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава российских сельскохозяйственных вузов.

Соответствующие договоренности о создании «дорожной карты» были достигнуты на площадке ХХIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Среди них - образовательный курс по генетике и селекции, который будет разработан экспертами университета Вагенингина (Нидерланды). Итогом этой работы станет доработка содержания существующих магистерских программ, а также адаптация современных лабораторных и научных методов работы. В дальнейшем это позволит создать на базе отечественных вузов Центры научных компетенции по генетике и селекции для растениеводческой и животноводческой отраслей.

Планируется, что запуск первых в стране программ подготовки студентов и широкого круга слушателей по органическому сельскому хозяйству будет вестись под контролем международной сертифицирующей компании «Экосерт» (Франция).

- В последние годы российское сельское хозяйство сделало большой шаг вперед. Сегодня это современная отрасль, успешное развитие которой все больше опирается на достижения науки и внедрение передовых технологий. Поэтому одна из ключевых задач для нас как опорного банка АПК – это поддержка отечественной научной школы. Нам важно повысить качество образования в аграрных вузах и начать подготовку специалистов по таким перспективным направлениям, как органическое сельское хозяйство. В ближайшие несколько лет этот сегмент может занять значительную долю внутреннего рынка сельхозпродукции и стать новой статьей российского экспорта, - отметил Председатель Правления РСХБ Борис Листов.

По оценкам Россельхозбанка, в ближайшие 10 лет производство «зеленых» продуктов будет расти со средним темпом 15% в год, что позволит к 2030 году увеличить российский рынок органической продукции в 4 раза – до 40 млрд рублей. Более того, «зеленая» продукция обладает значительным экспортным потенциалом. По оценке экспертов, в ближайшие годы доля органики в структуре российского экспорта сельхозпродукции может достигнуть 10-15%.

- Сотрудничество Россельхозбанка и «Иннопрактики» направлено на привлечение и обучение профессионалов для таких перспективных сегментов рынка, как органическое сельское хозяйство и производство продукции с улучшенными характеристиками. По оценкам экспертов, мировой рынок органики превысит 300 млрд долл. США уже через 5 лет. Россия обладает огромным потенциалом для развития этого сектора: у нас первое место в Европе по приросту органических площадей в абсолютных величинах, и четвертое место в мире поэтому же показателю. Необходимо использовать этот ресурс. Также совместно с Россельхозбанком мы намерены разрабатывать проекты по привлечению молодежи в высокотехнологичное сельское хозяйство, - прокомментировала первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

Кроме того, «дорожная карта» предполагает организацию первого в России конкурса агробиотехнологиий и биоинформатики для школьников AgroBootCamp, что позволит привлечь в аграрное образование молодых специалистов.

Подписание «дорожной карты» расширяет рамки сотрудничества Россельхозбанка с компанией «Иннопрактика». Ранее стороны объявили об участии РСХБ в проекте по проведению испытаний высокотехнологичных биопрепаратов для агросектора «Иннагро». Проект реализуется компанией «Иннопрактика» и ставит целью развитие в России биологизированного и органического сельского хозяйства, поддержку новых сегментов рынка и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий в российский АПК. Биопрепараты, успешно прошедшие испытания, будут доступны для сельхозпроизводителей на платформе Россельхозбанка Свое Фермерство.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

«Иннопрактика» — негосударственный институт развития, реализующий проекты, направленные на рост национального человеческого капитала, в том числе посредством развития структур и механизмов инновационной экономики. Компания осуществляет деятельность с 2012 г. и объединяет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Учредитель фонда — МГУ имени М.В. Ломоносова.