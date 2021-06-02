В мэрии Казани о планировке территории «Аметьево»: Сносить частные дома под новые высотки не будут

С новым проектом планировки территории ознакомились более 200 горожан и его отправили на доработку. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Участки изымут, дома снесут, а на их месте построят новые «человейники» - настолько обеспокоены жители территории «Аметьево» и жилмассива Калуга разработкой нового проекта планировки. С ним уже ознакомились более 200 горожан и его отправили на доработку.

Тем не менее страсти среди местных жителей все еще продолжают кипеть. В мэрии Казани поспешили успокоить горожан. Как там заверила замначальника управления архитектуры и градостроительства Анастасия Латыпова. Прежде всего, по ее словам, данный проект планировки территории (ППТ) нужен для того, чтобы понять, какие дороги, парки, детские сады и школы.

Что же касается вопроса о сносе частных домов и строительстве на их месте жилых высоток, то это невозможно. Дело в том, что по существующему законодательству земельные участки со строениями власти могут изъять только под строительство дороги. Правда, участок с домом может выкупить инвестор, который захочет построить там новый ЖК. Но тут ему придется договориться непосредственно с собственником. Последний же может назвать свою цену за дом с землей, которую в суде оспорить не получиться.

ПРО ДОРОГИ

Что же касается ситуации со строительством новых дорог на территории «Аметьево», тут возможно изъятия под нее участков вместе с домами. В этом случае собственники в обязательном порядке должны заплатить. За участки дадут по рыночной стоимости, которую определит специализированная организация. если собственник посчитает, что ему мало предлагают, то он вправе обратиться в суд.

Так где же по плану в Аметьево могут построить новые дороги? В проекте их значится три. Первая - от проспекта Универсиады до улицы Гвардейская с дальнейшим выходом на будущий Вознесенский тракт; вторая - вдоль железной дороги – от проспекта Универсиады до улицы Абжалилова; третья - это расширение улицы Моторная.

НЕ СРАЗУ

Как заверяет замначальника управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова, принятие нового проекта планировки территории «Аметьево» не означает, что какие-либо работы по нему начнутся прямо завтра.

Как документ ППТ не устанавливает сроки выполнения намеченных планов - это лишь понимание перспективного развитие территории. Так, например, строительство Большого Казанского кольца было заложено еще Генпланом в 1969 году, однако к его строительству приступили лишь сравнительно недавно.

Да и решение о строительстве новых дорог в «Аметьево» еще не принято. Даже неизвестно то, когда их вообще начнут проектировать.

Латыпова также отмечает, что предыдущие ППТ для жилых массивов Аметьево и Калуга были разработаны еще в 2012 и 2015 годах. В старом проекте было предусмотрено расширение улиц Аметьевская (начало), Хороводная, Калужская, Нестеровская, переулка Горный, Кривая, 1-я Газонная, Магаданская и Пехотная. Но после обращений местных жителей они расширяться не будут.