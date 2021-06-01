Помощь рядом: как такси помогает детям в Казани

Все время в движении

Айгуль дочку Анису растит одна. Девочке 11 лет, она учится в обычной школе, занимается вокалом, катается на лошадях, играет в театре и занимается хоккеем на санях.

В день Айгуль и Анисе приходится посещать сразу несколько занятий. Свободную специальную парковку, по словам мамы, найти практически нереально. Поэтому, когда есть возможность, она старается вызывать такси. Кроме того, если по городу девочка передвигается сама, то в длинные поездки на лечение или к врачам в другие города Айгуль берет коляску, чтобы дочке было комфортнее.

- Раньше можно было увидеть неоднозначную реакцию водителя такси: при встрече он мог растеряться, начать нервничать, суетиться вокруг машины, не зная, как упаковать габаритную инвалидную коляску. Часто я сама помогала ее убирать.

В 2021 году Аниса стала подопечной фонда “Спина Бифида”, который подключен к социальному проекту Яндекса “Помощь рядом”. Программа позволяет подопечным благотворительных фондов бесплатно пользоваться такси.

Ежемесячно Яндекс добавляет в “копилку проекта” 5 миллионов рублей. Но и обычные пользователи могут помочь. В приложении Яндекс Go можно подключить функцию округления. После каждой поездки при оплате картой счет округлится в большую сторону в пределах 9 рублей, а разница пойдет на оплату поездок для подопечных фондов, с которыми сотрудничает “Помощь рядом”.

“Детский” тариф

Еще одна услуга для поездок с детьми - “Детский” тариф такси. В России он появился в 2017 году, а сейчас доступен почти в 300 городах. Сейчас его можно найти на первом экране приложения Яндекс Go.

Тариф учитывает пожелания клиентов. Например, в Москве, Сочи, Казани и Волгограде можно заказать кресла сразу для двух детей. После первого заказа система запоминает настройки, и в следующий раз не придется терять время на установку нужных опций.

Водители перед тем, как подключиться к “Детскому” тарифу, сперва проходят специальное обучение, по итогам которого они не только узнают, как правильно устанавливать детские удерживающие устройства, но и учатся водить более аккуратно, чтобы ребенка не укачивало.

Пользователей Яндекс Go в День защиты детей ждет специальное приветствие с призывом всегда помнить о безопасности маленьких пассажиров: ребенок должен быть надежно зафиксирован в машине, причем ремень безопасности должен проходить по его плечу. Если роста девочки или мальчика не хватает, то необходимы специальные бустеры, которые есть в наличии у всех водителей “Детского” тарифа.