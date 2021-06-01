«Не спешите взрослеть»: Что жители Казани желают подрастающему поколению ко Дню защиты детей 2021

Подрастающему поколению казанцы желают искать себя, никогда не сдаваться и саморазвиваться. Фото: Мария АНАНОВА

Ко Дню защиты детей 2021 корреспонденты «Комсомольской правды» провели опрос среди жителей Казани и узнали о том, какими они были в детстве и о чем мечтали. Многие из опрошенных рассказывали, что в детские годы они хотели побыстрее вырасти и стать богатыми, ничего при этом не делая; жить в красивом и большом городе; общаться с интересными людьми и вкусно кушать. У многих в детстве также было любимое занятие, благодаря которому они нашли свое жизненное предназначение: кто-то хотел стать космонавтом, кто-то продавцом конфет, а кто-то ученым.

– Простые детские мечты тоже сбываются. Когда я был маленьким, всегда любил что-то смешивать, представляя себя великим химиком или ученым. Став постарше, реализовал детские мечты и пошел учиться в технологический университет, стал химиком. Сейчас на работе часто вспоминаю, что уже с ранних лет любил этим заниматься, поэтому мечтайте почаще, – посоветовал один из опрошенных.

Поколение постарше больше мечтало о чем-то материальном. Они хотели получить достойную профессию и построить успешную карьеру; создать большую и крепкую семью; купить загородный дом или дачу, чтобы собираться там с друзьями и близкими. У большинства опрошенных получилось реализовать эти детские мечты.

Подрастающему поколению казанцы желают искать себя и свое истинное предназначение в жизни, никогда не сдаваться, учиться и саморазвиваться, а также слушать своих родителей и принимать от них любую помощь. Большинство также советует не обращать внимания на негативные моменты и стараться запоминать каждый счастливый момент жизни.

– Не спешите взрослеть и наслаждайтесь своим детством. У каждого времени жизни свои прекрасные моменты, поэтому пока вы дети, наслаждайтесь своей беззаботностью, а взрослыми стать всегда успеете, – отметил один из опрошенных.

Самые яркие ответы участников опроса смотрите в нашем видео.