День защиты детей 1 июня 2021 года в Казани: подробная программа мероприятий

Торжества начнутся в 10.00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День защиты детей 1 июня 2021 года в Казани - в городе запланировано более 100 различных мероприятий. Праздничную программу подготовили музыкальные школы, дворцы культур, городские библиотеки и другие организации. Уже с самого утра в городе будут проходить концерты, выставки, конкурсы рисунков на асфальте, спортивные соревнования и флешмобы.«Комсомолка» рассказывает о том, куда во время праздника можно сходить и развлечься

1 июня с 10.00 до 15:00 пройдет фестиваль «Мы любим Кремль!» и праздник «Волшебники лучезарного города». По всей территории Кремля для детей организуют научно-познавательные, развлекательные, интерактивные и тематические площадки с конкурсами, играми, викторинами, а также мастер-классами.

Так, на входе у Спасской башни гостей будут встречать сказочные персонажи. Пройдут детский литературный дворик, мастерская юных талантов, научное шоу от лаборатории «Естественно, Наука!», Зеленая планета и мероприятия в Сквере искусств. В этот день ребятам предложат также порисовать на асфальте, бумаге, холсте и даже гигантском Свитке дружбы. Последний растянут по главной улице Казанского Кремля прямо до Благовещенского собора.

В свою очередь представители ГИБДД Казани предложат детям проверить свои знания правил дорожного движения и навыки вождения велосипеда в Школе дорожной безопасности «Проведи каникулы с пользой». Также со своей программой «Я выбираю жизнь!» выступит объединение «SаMоSтоятельные дети».

Среди прочего всем детям предложат порисовать на асфальте, бумаге, холсте и даже гигантском свитке. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кроме того, в День защиты детей ребята смогут принять участие в интеллектуальных играх и флешмобе, познакомиться с основами робототехники и принять участие в запуске различных моделей. А театр кукол «Экият» специально для гостей праздника покажет спектакль «Мактанчык этэч».

В Пушечном дворе Казанского Кремля пройдет I республиканский фестиваль традиционных игр народов Татарстана «Уен-фест». Здесь же выступят детские творческие коллективы из разных городов и районов республики.

Помимо всего этого, там состоится праздничный концерт «Мы любим Кремль!». А особенным гостям торжества – родившимся 1 июня 2020 года, в рамках акции «Первый день рождения в Кремле» этим малышам получат специальные презенты.

С 11:00 до 13:00 в парке «Крылья Советов» пройдет ярмарка. Также праздничные мероприятия пройдут в парках «Калейдоскоп», «Урицкого» и «Комсомолец», а также культурном центре «Сайдаш».

1 июня с 11:00 до 15:30 на площадке перед Дворцом земледельцев состоится общегородской семейный праздник «Школьный пикник». Все желающие смогут послушать лектории на тему здорового питания и пищевых привычек, экспертами выступят врач Регина Ахуньянова (Регина Доктор) и психолог Валентина Паевская. Также у гостей праздника будет возможность продегустировать блюда школьного меню, посетить выставку детских рисунков и принять участие в различных творческих мастер-классах. Модератором мероприятия станет известная телеведущая Тутта Ларсен.

«Школьный пикник» пройдет перед Дворцом земледельцев с 11.00 до 15.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В это время префектура «Старый город» и мечеть «Аль-Марджани» проведут концерт, мастер-классы и розыгрыши призов в сквере по улице Зайни Султана.

Кроме того, в Парке Победы 1 июня запланирован праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья.

А на Детской железной дороге в Казани состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей и открытию летней производственной практики. В 09:00 состоится торжественная линейка, посвященная началу пассажирского сезона. Все пришедшие на праздник смогут прокатиться на поезде от станции Молодежная до станции Изумрудная и обратно. Для детей до 14 лет проезд бесплатный.

В 15:00 парк аттракционов «Кырлай» приглашает на свое официальное открытие.

В 16:00 в парке «Черное озеро» впервые состоится образовательный лекторий для детей и взрослых, на котором речь пойдет о проблемах подросткового периода и важности контакта с детьми.

В 18:00 детский праздник начнется в Казанском цирке. Там выступят лауреаты и победители конкурса «Созвездие-Йолдызлык». В честь праздника каждый зритель получит мороженое в подарок. Вход на концерт свободный, но количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефонам: +7(843)238-00-63, +7(843)238-43-17.

Завершить праздник планируется на набережной озера Кабан. Там с 19:00 до 21:00 пройдет концерт с участием коллективов казанской Школы рока.

ПОГОДА

1 июня в Казани днем будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температура воздуха в городе будет в пределах от +17 до +19 градусов.