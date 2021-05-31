На IFTE-2021 московские ученые представили новые проекты в области научной дефектологии

По информации ИА «Татар-информ», состоялось более 200 различных заседаний, симпозиумов, круглых столов, секций, исследовательских групп, мастер-классов и панельных дискуссий на русском и английском языках.

Как заявил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, «все дни проведения Форума участники отработали на очень высоком уровне на благо общей идее – развитию педагогического образования и подготовке высококвалифицированных учительских кадров».

Наряду с самыми волнующими вопросами – цифровизация образования, дистанционное обучение и использование онлайн-технологий – участники форума обсудили комплекс вопросов, связанных со спецификой работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

На прошедшей в рамках Форума международной конференции «Учителя для детей с особыми образовательными потребностями» центральным событием стало выступление представителей главного научного учреждения России в области коррекционной педагогики и специальной психологии – Института коррекционной педагогики Российской академии образования. Зав. лабораторией по работе с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) Наталия Бабкина рассказала о том, как изменяется система образования для детей с ОВЗ.

- Основные тенденции совпадают с общемировыми, – отметила она. – И ориентированы они на доступность качественного образования, на максимальное включение таких детей в социальную и образовательную среду вместе с нормально развивающимися сверстниками.

Из выступления Наталии Бабкиной специалисты почерпнули массу актуальной и уникальной информации. Она представила статистику распространения инклюзии в целом и соотношение количества детей с ЗПР в специальном и инклюзивном образовании, привела результаты выборочного онлайн-опроса специалистов из специальных и инклюзивных образовательных организаций, в которых обучаются дети с ЗПР. Дифференцированный стандарт позволил обеспечить части детей с темповой задержкой развития, которые ранее не попадали в фокус внимания специалистов и обучались по массовым программам, специальные образовательные условия. Проще говоря, таким детям теперь могут предоставляться наиболее подходящие для них образовательные маршруты к началу школьного обучения.

Но работа с особыми детьми требует и особо подготовленных педагогов. А здесь, к сожалению, есть много назревших проблем, которые требуют решения. Проведенные институтом опросы показали, что в школах страны недостаточно подготовленных педагогов, владеющих специфическими средствами и методами обучения, сказала она.

- Нужно совершенствовать программы обучения и дополнительной профессиональной подготовки, еще более усиливать практико-ориентированную направленность обучения, - считает Наталия Бабкина.

Тем более что, по ее словам, сами педагоги заинтересованы в личностном профессиональном росте и понимают, что современные условия образования детей с ОВЗ требуют качественных изменений и в плане подготовки преподавателей.

Представитель ИКП РАО также рассказала участникам конференции о широкомасштабном лонгитюдном проекте, который реализует институт. Он посвящен клинико-психолого-педагогическому исследованию современного ребенка с ОВЗ.

В рамках IFTE-2021 впервые прошла и международная конференция молодых исследователей. В ней в онлайн-формате приняли участие научные сотрудники ИКП РАО Ксения Сыроваткина-Сидорина с докладом «Оценка развития смыслового чтения у младших школьников: пилотное исследование» и Любовь Пономарева с докладом «Влияние эмоциональной регуляции на формирование коммуникативной компетентности детей с задержкой психического развития: пилотное исследование». По итогам работы секций они отметили, что участие в форуме стало хорошей школой, которая позволила не только приобрести ценный опыт, но и наладить новые связи с представителями научно-педагогического сообщества.

Напомним, что VII Международный форум по педагогическому образованию IFTE 2021стал самым представительным не только по охвату участников, но и по масштабу заявленных тематик: 575 докладов сделали ученые из 275 университетов, научных и образовательных организаций, включая 79 зарубежных.