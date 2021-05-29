В Мордовии утонул ультрамарафонец из Москвы Владимир Попов

В начале мая спортсмен завершил пробег на 2 000 километров Москва - Грозный. Фото: скриншот с видео

Вечером 28 мая в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Мордовская Поляна Зубово-Полянского района (Мордовия) на пруду утонул мужчина. По словам очевидцев, он доплыл до середины водоема и в какой-то момент пропал из виду.

Прибывшие на место происшествия водолазы смогли найти и вытащить тело погибшего из воды только днем 29 мая.

- Мужчина приехал в село навестить родственников. Он утонул при купании в несанкционированном месте, - отметили в МЧС Мордовии.

Пруд в котором утонул Владимир Попов. Фото: МЧС Мордовии

Погибшим оказался 52-летний адвокат из Москвы, известный ультрамарафонец Владимир Попов. На его счету пробег на 500 километров из столицы в Мордовию, марафон на 750 километров Москва – Санкт-Петербург, а также Москва – Казань на 1 000 километров.

Последним достижением спортсменом стал пробег из столицы до Грозного посвященный 70-летию со дня рождения Героя России Ахмата Кадырова. Тогда Владимир Попов преодолел 2 000 километров, финишировав в столице Чечни 9 мая 2021 года.