В Казани старейшине мечети «Ярдэм» Гали абый Гарифуллину исполнился 101 год

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Малика Гельмутдинова от имени руководства фонда «Ярдэм» Гали абый пожелала долгих лет жизни и здоровья. В свою очередь ветеран выразил слова благодарности фонду «Ярдэм» за регулярную поддержку и опеку.

Гали Гарифуллович Гарифуллин родился 22 мая 1920 года в деревне Сабанчино Кукморского района Татарстана. На войну попал со срочной службы, на которую его призвали в октябре 1940 года, в артиллерию.

Воевал он геройски – свидетельство тому боевые ордена. Гали абый сражался под Смоленском, участвовал в освобождении Украины, воевал под Сталинградом, на Курской дуге. Его грудь украшают ордена Славы, Отечественной войны и Красной Звезды, есть множество медалей.

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Война для Гали Гарифулловича завершилась в Чехословакии. Затем его отправили в Закарпатье – на стройки народного хозяйства восстанавливать разрушенную войной экономику СССР.

На родине Гали абый всю жизнь, вплоть до выхода на заслуженный отдых, трудился на казанском заводе «Элекон» мастером, изготавливал радиоаппаратуру для космической промышленности. Вместе с супругой воспитали четырех детей, всем дали хорошее образование: например, сын Шамиль работает врачом в Казани, еще один сын – архитектор в Челнах.

Свой 101 год Гали абый встречает с хорошим настроением и в добром здравии, и желает всем здоровья и долгих лет жизни.