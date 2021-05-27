Нижнекамский филиал КНИТУ-КХТИ станет вузом федерального уровня

На площадке «Нефтехим Арены» была развернута отраслевая выставка, где руководству республики и гостям была представлена концепция развития Нижнекамского химико-технологического института – филиала КНИТУ-КХТИ. Врио ректора Юрий Казаков и директор НХТИ Ильдар Ахметов рассказали о больших планах по развитию вуза. Единственный на территории Нижнекамского муниципального района государственный институт должен стать вузом федерального уровня. Концепция «НХТИ-2030» в рамках Стратегии развития кадрового потенциала Нижнекамского муниципального района подразумевает обновление институтского кампуса, куда войдут нефтехимический инжиниринговый центр и крупнейший в регионе конгресс-центр. Также планируется развернуть центры технологического предпринимательства, цифровых компетенций и языковой подготовки, новые лаборатории экологической проблематики и циркулярной экономики. Будет возведено современное общежитие, а на базе индустриальной площадки ТОСЭР откроется парк пилотных установок.

НХТИ планирует удвоить контингент – в новых условиях будут получать образование более 5 тысяч студентов со всей республики и сопредельных регионов, при этом важными составляющими развития нижнекамского вуза станут рост кадрового потенциала, усиление проектно-ориентированного обучения, подготовка научных кадров, способных решать реальные производственные задачи, интенсификация международного партнерства.

- Уровень подготовки специалистов, их способность к профессиональному росту должны не только соответствовать требованиям текущего момента, но и работать на дальнейший продуктивный рост, - отметил в своем выступлении директор НХТИ Ильдар Ахметов. - Все это необходимо для того, чтобы экономика района, Нижнекамской агломерации и всей республики была обеспечена кадрами для нефтехимической отрасли.

Обновленный вуз должен стать драйвером социально-экономического роста территории и местом притяжения молодежи. Проект Стратегии будет рассмотрен республиканским Кабмином – соответствующее поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов.