График отключения горячей воды в Казани в июне-июле 2021: первым станет Вахитовский район

В пору призадуматься об альтернативных способах помывки. Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Опубликован график отключения горячей воды на июнь в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Воду отключают в связи с ремонтом и гидроопрессовкой тепловых сетей.

Первым под это попадет Вахитовский район - с 7 по 20 июня:

Это, например, дома на улицах Ахтямова, Баумана, Большая Красная, Бутлерова, Вишневского, Дзержинского, Достоевского, Зинина, Лево-Булачная, Лобачевского, К. Маркса, Насыри, Островского, Павлюхина, Петербургская, Право-Булачная, Сайдашева, Спартаковская, Татарстан, Тихомирнова, Тукая, Университетская, Чернышевского, Шаляпина, Япеева.

В Кировском районе отключат горячую воду с 15 по 28 июня:

В частности, речь идет о домах на улицах Бакалейная, Батыршина, Беломорская, Блюхера, Восстания, Восход, Выборгская, Гудованцева, Декабристов, Окольная, Сабан, Серова, Тверская.

"Эстафету" перехватит Ново-Савиновский район - с 21 июня по 4 июля:

Это, например, дома на улицах Адоратского, Амирхана, Лаврентьева, Мусина, Четаева, Чуйкова и проспекте Ямашева.

С полным списком адресов и подробным графиком отключения можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.