"Продавать Алису не собираемся": в казанском зоопарке родился кенгуренок-альбинос

Зоопарку стали поступать предложения от частных лиц о покупке милого питомца. Фото: @hotel.regina.zoo

В зоопарке «Регина» при сети отелей в казанском поселке Петровский появился необычный житель – кенгуренок-альбинос по имени Алиса. У родителей малыша – пары кенгуру Беннета стандартный темный окрас. Рождение альбиноса кенгуру, особенно в естественной среде, – редчайшее явление. В природе вероятность появления такого вида – одна к 50-100 тысячам.

- Если бы родился мальчик, мы хотели назвать его Алик, а если девочка – Алиса, - призналась «Комсомолке» директор зоопарка Екатерина Горохова.

Как сообщила руководитель отдела рекламы гостиничной сети Регина Скоблионок, детеныш кенгуру начал выходить из сумки матери еще месяц назад.

- Для кенгуренка это очень рано. Сотрудники зоопарка положили Алису обратно в сумку мамы. Но она оказалась настолько любознательной, что мы не стали ей препятствовать. Все это время детеныш находился под наблюдением, а когда окреп, мы решили его всем показать, - рассказала Регина «Комсомолке».

В зоопарке признались, что если бы родился мальчик, кенгуру бы назвали Аликом. Фото: @hotel.regina.zoo

Малыша кенгуру осмотрел ветеринар, Алиса полностью здорова. В зоопарке подчеркнули, что детенышам-альбиносам кенгуру в естественной среде выживать куда сложнее, они становятся легкой добычей хищников. А в искусственной среде зоопарка кенгуренок чувствует себя довольно комфортно.

Всего в зоопарке «Регина» обитают пять особей кенгуру. Сородичи хорошо приняли нового члена семьи.

Предложений о покупке необычного кенгуренка в зоопарк еще не поступало, но как отметили сотрудники, заинтересованные нашлись среди посетителей.

- Алису мы продавать не собираемся, она останется с нами. Желающие с ней познакомиться могут сделать это на территории зоопарка, - заявила Регина Скоблионок.