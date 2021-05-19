Таксисты Казани все чаще покупают дорогие машины, чтобы возить пассажиров на тарифах «Комфорт» и «Бизнес»

Благодаря международным мероприятиям, которые часто принимает Казань, в городе хорошо отлажена система общественного транспорта. Последние годы в одном ряду с автобусами, троллейбусами, метро и трамваями — такси. Цена поездки приемлема для каждого пассажира.

О растущей сфере пассажирских перевоз говорим с учредителем и директором таксопарка «Блэк Стар» Индирой Ганиевой. От компании в Казани работают ежедневно 700 водителей. Парк является партнером Яндекс.Такси.

— С Тимати мы никак не связаны, — улыбается руководитель. — Мы начинали в 2016 году, набрали команду водителей. Многие любили работать ночью и называли себя «звездами». Не только из-за работы в темное время суток, а еще потому, что у нас самые приличные заработки среди всех таксистов. Многие успели закрыть ипотеки, купить новые машины...

ЗА РУЛЕМ МОДЕЛИ, ЛЕТЧИКИ И ХОККЕИСТЫ

Нелегальные таксисты последние годы в Казани исчезли.

— Думаю, все из-за развития приложений агрегаторов. Через них идет основной пассажиропоток, а это прямо влияет на заработок водителей, — говорит Индира Ганиева.

Самые популярные машины для работы в такси KIA Rio и Hyundai Solaris. Они подходят для наиболее востребованного тарифа «Эконом».

— Среди пассажиров, которые пользуются Яндекс.Такси в Казани очень развиты более высокие тарифы — «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес». Многие водители возят только их. Специально покупают автомобили, которые соответствуют этим тарифам. Вложение отбивается количеством заказов, — рассказывает директор.

Классический портрет водителя такси в Казани — мужчина 35 — 45 лет. Приходят из разных сфер: кто-то подрабатывает, кто-то воспринимает такси как главный источник дохода. В парке, например, есть пилот гражданской авиации. Когда у него окно в несколько дней между рейсами, он выходит на линию.

— Вообще жизнь таксиста — не такая рутинная, как принято считать. Например, как-то Яндекс.Такси придумал посадить в такси хоккеистов «Ак Барса». А наши водители пошли болеть на матч, снимали видео в поддержку клуба. Еще у нас есть много красивых девушек-водительниц, прямо модельной внешности!

Директор таксопарка рассказывает, что среди водителей есть команды слабослышащих. Команды, потому что держатся друг за друга. Таким людям найти работу в классических сферах, а такси дает возможность иметь достойный доход.

— Они очень ответственные таксисты. Бывает, клиент не выходит на заказ. В таком случае машина ждет десять минут и уезжает. Но слабослышащие всегда пишут диспетчеру, чтобы дозвонились, нашли человека. Вдруг недопонимание. Мы дружим с их семьям, жены водителей приезжают в парк, передают приветы, — рассказывает Индира Ганиева.

ЗА ДЕШЕВЫЕ ПОЕЗДКИ ВОДИТЕЛЯМ ДОПЛАЧИВАЮТ

— Плюс сотрудничества с агрегатором: можно работать в любое время и почти в любом городе. Наши водители едут на отдых в Сочи с семьей. Живут там несколько месяцев и продолжают выполнять заказы через Яндекс.Такси. Потом возвращаются и им не нужно заново что-то осваивать, все уже знакомо, — делится руководитель.

Доход водителей прямо зависит от числа выполненных заказов. Те, кто не отказывается, не выбирает клиентов и маршруты поездок, зарабатывают прилично. Директор таксопарка говорит, что самые выгодные заказы приходят в часы пик. Водители, которые понимают это, всегда на линии в утреннее и вечернее время. О том, где и когда велик спрос, информирует приложение.

— Есть гарантированный доход за число поездок. Сейчас если машина брендированная, за день зарабатывают не меньше 6700 рублей. Если машина не брендирована, то 5900 рублей. Если водитель не заработает эту сумму за 40 поездок, то агрегатор доплатит до нее.

Директор таксопарка говорит, что их партнер ответственно относится к здоровью водителей.

— При некоторых заболеваниях Яндекс.Такси выплачивает водителям что-то вроде компенсаций из своего специального фонда. А еще хороший таксист знает, что отдых просто необходим. Минимум один день в неделю детокса от работы. Это помогает быть более активным в дни на линии.

Кстати, далеко не все водители работают через таксопарки. Некоторые получают статус самозанятого — это просто сделать через приложение для смартфонов. Самозанятых в Яндекс.Такси также всячески поддерживают.

Новинка, которая сейчас активно развивается среди водителей и горожан в Казани — тарифы «Доставка» и «Курьер». Услуга зарекомендовала себя во время пандемии, и спрос продолжает расти. Водители, у которых авто не подходит для работы в такси, или если они не хотят работать с пассажирами, могут выполнять доставку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что рассказывают о своих доходах таксисты

Мы решили выяснить у самих водителей, сколько они получают. Искать пришлось долго: о своих заработках люди говорить не любят. Нашли группы, посвященные ситуации на дорогах в Казани, а также сообщества таксистов. Нескольким десяткам участников, судя по фото и перепостам которых было понятно, что они заняты в такси, разослали сообщения. Говорили прямо, что готовим материал, хотим знать мнение водителей. Интересовались, как им работается и каков доход. На момент подготовки материала, ответили три человека.

Чтобы не нарушать закон о персональных данных, мы скрыли имена и фотографии пользователей.

Этот скрин пр выложил Рашид в середине рабочего дня. По диаграмме можно отследить заработок в остальные дни. Например, в понедельник и субботу казанец сделал около 5000 рублей. Это уже после вычета всех комиссий.

У Руслана за неделю с 19 по 25 апреля 28,7 тысяч рублей. Он ездит не на брендированной машине. По графикам опять же видно, что в среднем за рабочий день получается около 5000 рублей.

Следующий скриншот от Олега. Тут указан доход за месяц — почти 111 тысяч рублей. Доходы у казанских таксистов достойные. Хотя напомним, что некоторые еще оплачивают аренду за авто, ремонтируют свои машины и заправляют бензин.