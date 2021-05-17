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Происшествия17 мая 2021 9:37

В Казани при столкновении двух трамваев пострадали четыре человека

Одному из них в результате ДТП практически оторвало ногу
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всех пострадавших увезли на "скорой" в городскую больницу №7.

Всех пострадавших увезли на "скорой" в городскую больницу №7.

Фото: скриншот с видео

Сегодня, 17 мая, в 6.50 в Казани около железнодорожной платформы «Компрессорный» столкнулись два трамвая. По предварительным данным один из вагоновожатых превысил скорость и не смог вовремя остановиться. В результате данного ДТП пострадали четыре человека – трое мужчин и одна женщина. Все они вагоновожатые и кондуктора. Их доставили в городскую больницу №7. Одному из пострадавших практически оторвало ногу. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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