Крупный пожар в Ульяновской области: в поселке Майна горит лесокомбинат, огонь перекинулся на жилые дома

Черный дым виден за километры от места пожара. Фото: СОЦСЕТИ

Сильный пожар произошел 16 мая в Ульяновской области. Около 14:30 в службу спасения поступил сигнал из поселка Майна. Там произошло возгорание на территории бывшего Лесокомбината загорелись опилки.

- Объявлен повышенный ранг пожара. К месту пожара стянута дополнительная пожарная техника, - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Огонь распространялся с такой силой, что к моменту прибытия пожарного поезда площадь горения составила 3350 квадратных метров.

К настоящему моменту, произошло загорание 2 жилых домов площадью 300 квадратных метров, 3 нежилых дома площадью около 250 квадратных метров, с надворными постройками в 600 квадратных метров. Также огнем охвачен склад 1000 квадратных метров, там находятся поддоны с опилками.

- При тушении также используются 2 водоисточника и пожарные гидранты. Идет наращивание группировки сил и средств МЧС России. На место выехал заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) Андрей Шмельков. Для ликвидации пожара от РСЧС привлечено 54 человек, 19 единиц техники, - сообщили в пресс-службе МЧС УЛьяновской области.

Напоминаем, что на территории Ульяновской области действует особый противопожарный режим. Открытый огонь разводить категорически запрещено! Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.