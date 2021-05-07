"Это моя собственность, я за нее заплатила": в Татарстане женщина выгнала ребенка с детской площадки

Ребенок пытался доказать свою правду, но женщина и слушать его не хотела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конфликт произошел пару дней назад во дворе одного из домов в поселке ЗЯБ в Набережных Челнах. Женщине не понравилось, что на детской площадке находился мальчик из другого района. Она потребовала от него, чтобы тот удалился. Все происходящее сняли на видео и выложили в соцсети.

- Ты здесь не живешь. Это моя площадка, я живу здесь, я за нее заплатила, не катайся здесь, - говорит женщина.

- Я сюда приехал, это общественная площадка, тут все катаются, - вступил в полемику с дамой мальчик.

- Кто тебе сказал? У меня по документам это моя собственность! Моя! Нашего дома! Жители трех домов собрались деньгами, скинулись и построили детскую площадку, - продолжила кричать женщина.

Затем она предложила мальчику позвать своих родителей для дальнейших разбирательств. Приехали ли они - не ясно. По крайней мере, на видео об этом уже не говорится. Меж тем, в соцсетях видеозапись наделала немало шума. Жители Набережных Челнов принялись рассуждать, кто же прав в этой ситуации. Большинство было на стороне ребенка.

"Это ваше личное инициативно-коллективное решение, скинуться и обустроить. Но это не значит, что вы выкупили землю. Отсюда следует, что данное место общего пользования"

"Господи,как же много развелось ненормальных! Весна так действует? Обострение? Или упиваются своей безнаказанностью? Скоро и по улице не пройдешь. Выскочит такая и скажет моя улица, я на ней прописана, не ходить".

"Площадка построена на муниципальной территории, НЕ придомовой. Построена на средства гранта, выигранного ТОС. Принадлежит всем жителям нашего комплекса, никак не этой женщине",

"Землю тоже купила под эту площадку? Вот если бы купила эту землю и построила там площадку было бы твоей собственностью, а так получается, построили во благо всех, головой думать надо было, теперь права качает".

"А ведь самое страшное в этой истории, что она реально верит в это, то, что это её собственность".

Впрочем, нашлись и те, кто встал на сторону женщины. По их мнению, она в некотором роде права, что защищает дворовую территорию. Кроме того, предположили, что женщина могла рассердиться не просто так, а, например, из-за того, что мальчик мог что-то сломать.

"Ну вообще-то... Подпунктом «Ж» п.2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491:установлено, что в состав общего имущества включаются иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом".

"Мало ли вдруг жильцы и вправду скинулись построили и оплачивают, но в таких случаях обычно территорию огораживают. Я ее могу понять, у сестры схожая ситуация была жильцы построили площадку все оформили и оставляли там игрушки какие-то и прочее, приходили дети из соседских дворов и их воровали".

"Думаю она не просто так стала кричать. Видимо "малыш" портил или ломал что-то. Тогда я с ней согласна".

Кроме того, женщине предложили, если уж она так не любит видеть на площадке детей из других дворов, огородить детскую зону и повесить замок.