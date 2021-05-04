Программа мероприятий в Казани на День Победы 9 мая 2021 года: когда начнется салют и почему на парад нужно прийти заранее

Начало парада запланировано на 10.00. Фото: Алина НИЗАМОВА

Стала известна подробная программа мероприятий в Казани на День Победы 9 мая 2021 года. Торжества пройдут по всему городу. В этот раз жителей и гостей столицы Татарстана все же смогут лично посетить парад, который традиционно пройдет на площади Тысячелетия.

«Комсомолка» публикует программу праздника 9 Мая:

С 8.00 до 18.00 праздничная программа пройдет в Парке Победы. Это возложение цветов, а также концерты.

С 9.30 на площади Тысячелетия торжества начнутся с выставки боевой техники и оружия, в том числе уникального современного танка Т-90, БТР. Можно будет там посетить и экспозицию передвижного Музея стрелкового оружия и автомобилей ДОСААФ.

В 10.00 на этой же площади запланировано и начало парада Победы, который в этот раз пройдет со зрителями. В шествии примут участием более двух тысяч военнослужащих и курсантов военного училища, кадетских классов и Юнармии. Завершится парад примерно в 13.00 театрализованным исполнением песни «День Победы» сводным хором Казани. При этом желающим посетить парад советуют прийти заранее – в 9.30. Дело в том, что им нужно будет пройти досмотр – дистанционное измерение температуры тела. Пришедшие также должны носить на мероприятии медицинские маски. Рассадка на трибунах будет производиться согласно требованиям Роспотребнадзора – их заполняемость не должна превышать 70%.

В этот день на Пушечном дворе Казанского Кремля пройдет выставка «Прикосновение к войне». На ней можно будет познакомиться с обмундированием, оружием и снаряжением солдат Великой Отечественной войны. А на интерактивной площадке «Пуля – дура, штык – молодец» пришедшим продемонстрируют основы штыкового боя Красной армии.

В 12.00 состоится открытие выставки «Казань - город трудовой доблести». Напомним, этого статуса столица Татарстана была удостоена в прошлом году. Экспозиция расскажет, почему город получил это звание в числе первых в России.

Так же в 12.00 Казанский театр имени В.И.Качалова представит документальный спектакль «Незабываемое. Женские голоса войны». Это женский взгляд на войну, воспоминания переживших страшные годы лишений и невзгод. Начало войны, проводы, письма, блокада, оккупация, фронт, победа. Это правда о войне, рассказ от первого лица, пронизанный музыкой и поэзией.

В 16.00 в парке им. Горького у памятника погибшему солдату выступит оркестр с танцевальными мелодиями 30-40-х годов.

В 18.00 в сквере им. Аксенова пройдет вечер памяти режиссера Сергея Говорухина. На нем прозвучит его проза, а также покажут один из фильмов Говорухина.

В 19.00 на площади Тысячелетия начнется концерт и пройдет выступление тысячного хора «Поющая Казань».

В 22.00 начнется салют над акваторией реки Казанка.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В этот раз, как и в прошлом году, из-за коронавирусных ограничений акция «Бессмертный полк» в Казани пройдет в онлайн-формате. С 15.00 телеканалы, медиафасады и уличные экраны будут показывать фотографии ветеранов.

ПЕРЕКРЫТИЕ УЛИЦ

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь Дня Победы 9 мая в Казани перекроют движение транспорта на следующих участках:

- на площади Тысячелетия (в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина);

- по ул.Кремлевская набережная;

- по ул.Декабристов (от площади Тысячелетия до ул.Сибгата Хакима) (до 22.00 9 мая);

- по ул.Декабристов (от ул.Комсомольская до площади Тысячелетия) (до 22.00 9 мая);

- по ул.Ташаяк (от ул.Московская до площади Тысячелетия);

- по ул.Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского) (до 22.00 9 мая);

- по ул.Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского) (до 22.00 9 мая);

- проезд между цирком и Центральным стадионом;.

- по ул.Бондаренко (от пр.Ямашева до ул.Маршала Чуйкова в обоих направлениях);

- по ул.Волгоградская (от ул.Бондаренко до ул.Короленко в обоих направлениях).

- парковочная зона у Центрального стадиона (при необходимости);

- местный проезд вблизи сквера Асгада Галимзянова (при необходимости).

- Оренбургский тракт (от дома №5 до ул.Бутырская) – по требованию ГИБДД;

- ул.Сибгата Хакима (с 21.00 до 23.00 при большом скоплении людей).

СПРАВКА

По данным Минтруда Татарстана, в республике сейчас проживает 24 416 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) участников, а также инвалидов войны.