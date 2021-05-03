Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Ульяновске

Парад победы в 2021 году состоится, но пройдет без зрителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 мая в Ульяновске пройдут мероприятия, приуроченные к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- День Победы – праздник, который для каждой российской семьи является одним из самых главных. В прошлом году Ульяновск был удостоен высокого звания Города трудовой доблести. Таким образом, на федеральном уровне был отмечен вклад наших земляков в общее дело Победы. В связи с действующими на территории региона ограничительными мерами массовых мероприятий 9 мая не будет. В этом году мы продолжим акцию «Поём двором»: творческие бригады поздравят наших ветеранов во дворах домов, где они проживают, - отметила начальник управления культуры и организации досуга населения Елена Топоркова.

9 мая в 9:30 на площади 30-летия Победы пройдет церемония возложения цветов к обелиску Славы. С 10:00 до 14:00 здесь же запланированы чтения региональной книги памяти «Солдаты Победы».

В 11:00 на Соборной площади состоится торжественное прохождение войск Ульяновского территориального местного гарнизона. В связи с продлением в Ульяновской области ограничительных мер до 31 мая Парад Победы пройдёт без зрителей.

Здесь же, на Соборной площади, с 12:30 до 16:00 начнет свою работу открытый кинопоказ фильмов военных лет.

В День Победы творческие бригады городских учреждений культуры в рамках акции «Поём двором» организуют во дворах для ветеранов театрализованные и концертные программы. Лучшие городские коллективы учреждений культуры исполнят песни военных лет.

С 11:00 до 16:00 на площади Ленина впервые будет организован выставочный проект «Музей под открытым небом. Без войны. Эскиз времени». Здесь будут созданы площади-инсталляции с «музеем под открытым небом», живыми выставочными экспозициями из жизни тылового Ульяновска со своей историей, буднями и атмосферой.

- Используя разные формы трансляции уникальных исторических фактов и событий, мы вызываем единые эмоции сопереживания, благодарности, гордости и единения у горожан. А в соединении с современными выставочными проектами от предприятий, военных и молодежных патриотических организаций, школ и учебных заведений, музеев и архивов и специально созданных инсталляций, мы выражаем отрицание войны в нашей жизни, - сказала начальник управления культуры и организации досуга населения Елена Топоркова.

В экспозиции войдут артефакты и предметы быта, художественные произведения и детские рисунки, документы и фотографии, современное и историческое оружие, военная форма времен 1941-1945 годов и сшитая в наше время шинель с фабрики КИМ военного времени, а также экспонаты музеев предприятий и Краеведческого музея, архива и библиотек, поисковых отрядов, уникальные экспонаты из личных архивов граждан. Экспозиции будут размещены в палатках.

Кроме того, будет организована инсталляция «Карта города трудовой доблести» и фотозона с праздничной символикой. Все представленные в экспозиции музея объекты, взаимодействуя между собой, будут отражать живую память потомков о героическом и пережитом времени и утверждать идеи мира.

В 11:00 на эспланаде будет размещена военная техника, образцы вооружения 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады и праздничный автосалон «Мир, эпоха, автомобиль».

Также в 14:00 на площади Ленина жителям и гостям города предлагают познакомиться с документальным фильмом ульяновских кинематографистов «Улицы героев».

В 15:00 на всех городских экранах начнется трансляция «Бессмертного полка».