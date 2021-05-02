"Рубин" может побеждать и без Кварацхелии: команда Слуцкого обыграла "Динамо" и почти гарантировала себе участие в еврокубках

Гол Хвана приблизил "Рубин" к еврокубкам. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Чем ближе окончание чемпионата страны, тем сильнее закручивается интрига. В нынешнем сезоне борьба за места в еврокубках идет просто сумасшедшая. За три тура до финиша сезона сразу у 4 команд значилось по 46 очков и все они претендовали на места в еврокубках, даже теоретически на попадание в Лигу Чемпионов.

Две команды из числа этих четырех сыграли между собой в 28 туре 1 мая. "Рубин" принимал "Динамо". Цена ошибки была проста: проиграл - практически лишился шансов на евроосень. А вот победа существенно укрепляла положение одной из команд.

Слуцкий выставил а матч вполне прогнозируемый состав. Место дисквалифицированного Уремовича занял Бегич, ожидаемо присел на лавку явно подуставший за сезон Шатов, В атаке же с первых минут появились Бакаев и Макаров.

А вот наставник "Динамо" Сандро Шварц несколько удивил составом. Явно немец сделал ставку на быстрые атаки, отрядив в стартовый состав быстроногих Скопинцева и Лесового. Не нашлось место в основе Захаряну и Тюкавину, зато с первых минут вышли Нжи и мало играющий по весне хорват Моро.

В какой-то мере план Шварца на игру едва не сработал. С первых же минут гости начали атаковать и к 10 минуте могли спокойно вести с перевесом в 4 мяча. На 4 минуте Лесовой сместился с фланга и мощно пробил по воротам - мяч угодил в перекладину. Затем опасно били Грулев и Фомин. а как раз на 10 минуте в сутолоке у ворот "Рубина" после подачи углового тот же Фомин каким-то непонятным образом не попал в пустые ворота с метра.

Расплата за расточительность наступила быстро. Казанцы, оправившись от стартового шока, начали поглядывать на ворота соперника. В одной из атак Зотов точным пасом нашел в штрафной Деспотовича и тот показал, почему считается одним из лучших форвардов в России. Серб легко отклеился от Евгеньева и с разворота мощно пробил в дальний угол. 1:0. Этот гол стал первым для Деспотовича после четырехматчевой безголевой серии.

- Для меня это самая важная игра в году, я говорил об этом два дня назад. Честно, после игры хотелось плакать, потому что последние пару игр я не играл на своем уровне. Это из-за травмы, которая мне очень мешала в последних играх. Спасибо тренеру, который доверял мне играть даже на одной ноге. Болельщики, конечно, не знали, что я играл с травмой. Пару последних дней чувствовал себя получше, но чувствовал напряжение от болельщиков, потому что я постоянно повторяю, что я лучший, - заявил Деспотович.

Забив гол, казанцы со спокойной душой отдали мяч гостям. Динамовцы много атаковали, но было заметно, что каждый игрок пытался тянуть одеяло на себя. Моменты были, но чаще малоопасные. Если мяч летел в створ, то его спокойно забирал Дюпин.

Второй тайм для "Рубина" начался с еще больших проблем. Самошников опасно сфолил в центре поля и получил желтую карточку, но, после вмешательства ВАР, цвет карточки поменяли на красный.

Оставшись вдесятером казанцы уже мало помышляли об атаках. Главное было не пропустить и подкараулить шанс, если такой представится. Он, к слову и представился. Нойштедтер в безобидной ситуации потерял мяч около штрафной и Хван Ин Бом оказался один перед воротами Шунина. Свой момент кореец реализовал. 2:0.

- Действительно из-за травмы я проходил процесс реабилитации – он занял два-три месяца. Когда футболист выбывает из-за травмы, ему становится непросто. Он хочет как можно быстрее вернуться в строй. Честно говоря, сегодня я еще не готов на сто процентов, поэтому для меня было важно показать болельщикам, насколько я готов, - заявил Хван Ин Бом.

Любопытно, что за весь матч казанцы лишь дважды пробили в створ и оба раза это был гол. Стопроцентная реализация!

- Большая эмоциональная игра, поэтому эмоции превалируют над разумом. Я очень горд, что каждый из футболистов, который был на футбольном поле, сделал максимум для того, чтобы добиться положительного результата, - прокомментировал игру наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.

Победа над "Динамо" позволила "Рубину" сохранить 4 место. В активе казанцев 49 баллов. Столько же у идущего пятым "Сочи". От "Спартака" команда Слуцкого отстает на 1 очко, от идущего вторым "Локомотива" - на три. Правда московские клубы провели на матч меньше. Так или иначе, но "Рубину" стратегически важно не упустить хотя бы 4 место, которое гарантировано дает право выступить в еврокубках.

Впереди у "Рубина" матчи с "Арсеналом" и "Ротором". Обе команды отчаянно бьются за сохранение прописки в Премьер-Лиге и явно постараются дать бой. Тут "Рубину" главное не оступиться и не начать вновь играть в Робина Гуда.