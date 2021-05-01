В Татарстане сильный ветер снес автобусные остановки

Так, в Елабуге павильон протащило несколько метров и он едва не повредил припаркованный автомобиль. Фото: скриншот с видео

Обрушившийся сегодня, 1 мая, на Татарстан сильный ветер успел наделать немало дел. Так, в Елабуге посреди бела дня он оторвал от асфальта автобусную остановку и потащил ее на автостоянку. В этот момент за павильоном от непогоды пряталась девушка. Она успела вовремя отскочить и в страхе убежать на дорогу. По которой на ее удачу не ехал ни один автомобиль. Сама же остановка, оказавшись на парковке, завалилась на крышу и опять же по счастливой случайности не задела стоящую рядом машину.

Также в эту субботу ветер снес похожий павильон в другом городе Татарстана – Альметьевске. Здесь тоже в результате произошедшего никто не пострадал. Кроме того, в Чистополе и Набережных Челнах ненастье сорвало с крыши домов кровлю.

Отметим, что 1 и 2 мая, по прогнозам синоптиков, в Татарстане местами ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 м/с (в Казани до 15 м/с), а также дожди с грозами.

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