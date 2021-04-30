Майские праздники 2021 в Казани: подробная программа мероприятий

Празднование 9 мая завершится красочным салютом. Фото: Михаил ПАТЛИС

В мае всю страну ожидают настоящие каникулы – первомайские праздники продлятся с 1 по 10 мая. В Казани ожидается масса интересных мероприятий, горожан ждут спортивные соревнования, выставки, концерты с живой музыкой, танцевальные вечера и многое другое.

1 Мая

С 10:00 на набережной озера Кабан можно устроть гриль-вечеринку. Барбекю-зона включает в себя 3 пикниковые зоны, в каждую из которых входит мангал, стол и две скамьи. Стоимость аренды - 500 рублей за 2 часа. Одна зона предназначена для максимум шести человек. Если вас больше, то забронируйте сразу две или больше зон. Бронь открыта на сайте bbqkaban.ru и по номеру +7 (843) 245-45-11

11:00 Экскурсия по Горкинско-Ометьевскому лесу. Ее проведет архитектор парка, заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова. Для посещения экскурсии нужна предварительная регистрация на сайте программы «Мир. Казан. Май»

17:00 Танцевальный вечер на Черном озере

2 Мая

18:00 Танцплощадка в парке имени Урицкого

3 Мая

12:00 Экскурсия по центру семьи «Казан», где расскажут о выставке, покажут залы бракосочетаний и смотровую площадку. Цена экскурсии — 300 рублей. Для посещения экскурсии нужна предварительная регистрация на сайте программы «Мир. Казан. Май»

4 Мая

10:00 Зарядка в павильоне на бульваре «Ак чәчәкләр»

12:00 Экскурсия по парку «Черное озеро». Ее проведет арт-директор Дирекции парков и скверов Казани Дарья Куракова и расскажет о том, как строился и менялся со временем парк. Для посещения экскурсии нужна предварительная регистрация на сайте программы «Мир. Казан. Май»

5 Мая

11:00 Историческая экскурсия «Лядской сад и его окрестности». Ее проведет экскурсовод Лилия Калимуллина

15:00 Своп книг на набережной озера Кабан

16:00 Праздничный концерт в парке «Калейдоскоп». В преддверии Дня Победы оркестр сыграет военные песни и поздравит ветеранов с праздником

6 Мая

14:00 Скетч-встреча в Лядском саду. Бумагу и карандаши всем желающим выдадут на месте

16:00 Открытие выставки «Память поколений» в парке имени Горького

17:00 Концерт «Ветераны нашего двора» на улице Фучика, где прозвучат песни военных лет и поздравят ветеранов

7 Мая:

12:00 Лекция «Дай лапу» в Горкинско-Ометьевском лесу. Специалисты и кинологи расскажут о том, что делать, если ребенок боится собак, как вести себя с уличными собаками и как приучить питомца не бегать за людьми

17:00 Спектакль «Зори» в Горкинско-Ометьевском лесу, посвященный Великой Отечественной войне

17:00 «Парад колясок» в парке «Крылья Советов»

8 Мая:

9:00 Праздничная эстафета в Дербышках

12:00 Ярмарка иллюстраторов в парке «Черное озеро»

15:00 Экскурсия по экстрим-парку «Урам». Ее проведет министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Он расскажет, как строился парк и как научил молодежь читать правила. Для посещения экскурсии нужна предварительная регистрация на сайте программы «Мир. Казан. Май»

16:00 Праздничный концерт «Вальс Победы» в парке у ДК имени Саид-Галиева

16:00 Выступление оркестра «Аврора» на набережной озера Нижний Кабан

19:00 Кинопоказ в парке «Крылья Советов», где покажут фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика»

9 Мая:

8:00–18:00 Праздничная программа в парке Победы, посвященная празднику Победы

10:00 на площади Тысячелетия состоится Парад Победы, во время которого пройдут войска Казанского гарнизона, а также курсанты военного училища, кадетских классов и юнармии;

12:00 Открытие выставки «Казань — город трудовой доблести», где расскажут о том, как город получил это звание в числе первых в России

16:00 Выступление оркестра в парке имени Горького

18:00 Вечер памяти режиссера Сергея Говорухина в сквере имени Аксенова

19:00 на площади Тысячелетия начнется концертная программа мастеров искусств, молодежных групп, а также выступление тысячного хора «Поющая Казань». Концерт пройдет в формате «народного караоке»

Празднование Дня Победы завершится в 22:00 салютом, наблюдать за которым можно с акватории Казанки