В Казани главы правительств Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию с перестрелкой на границе их стран

Главы правительств Таджикистана и Киргизии на встрече. Фото: gov.kg

Из-за перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана главы правительств этих стран Улукбек Марипов и Кохир Расулзода соответственно, экстренно встретились в Казани, где находятся в качестве участников заседания Евразийского межправительственного совета.

- Стороны выразили полную готовность в скорейшем разрешении конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров. Премьер-министры двух стран единогласно считают, что при решении приграничных вопросов применение силовых методов недопустимо и озвучили необходимость принятия срочных мер по недопущению дальнейшей эскалации конфликта, - сообщил об итогах встречи Кабмин Киргизии.

Напомним, стрельба на границе этих стран началась утром в четверг, 29 апреля. Сначала это были пулеметы, но потом в ход пошли и минометы. Десятки человек были ранены, есть убитые. На данный момент конфликтующие стороны уже договорились о прекращении огня и отводе военных с границы.