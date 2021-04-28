Рубин - Динамо 1 мая 2021: Слуцкий не допустит второй осечки подряд

Леонид Слуцкий сделает выводы из поражения "Краснодару". Фото: ФК "Рубин".

До завершения чемпионата России по футболу осталось всего три тура. "Рубин" отчаянно борется за место в еврокубках. В очередном матче Премьер-Лиги подопечные Леонида Слуцкого на своем поле примут прямого конкурента - московское "Динамо". В активе обеих команд значится по 46 очков. Цена победы - практически гарантированное место в еврокубках. хотя бы в Лиге Конференций (новый турнир УЕФА, который призван разгрузить Лигу Европы). Цена поражения - вероятный пролет мимо Европы.

ИСТОРИЯ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ

Первый раз команды между собой встретились в далеком 1961 году в рамках Кубка СССР. Первый матч завершился нулевой ничьей, а вот в ответной игре москвичи камня на камне не оставили от обороны казанского клуба - 8:0.

В российской же истории "Динамо"считается для "Рубина" довольно удобным соперником. Команды в рамках чемпионатов и кубков страны встречались между собой 37 раз. На счету "Рубина" 19 побед, 14 раз команды сыграли вничью и лишь 4 раза выиграло "Динамо".

Отметим. что в рамках прошлого чемпионата России "Рубин" уступил "Динамо" на своем поле 0:1. До этого москвичи восемь лет не могли обыграть команду из Казани.

Матч первого круга, который состоялся в Москве, завершился минимальной победой "Рубина". Единственный гол с пенальти забил Джордже Деспотович. Кроме того, тот поединок запомнился сразу тремя удалениями.

С тех пор утекло много воды. В "Динамо" сменился главный тренер, теперь действиями москвичей руководит немец Сандро Шварц. В состав "Динамо" влилась целая группа молодежи. Да и команды на тот момент шли в середине таблицы, а сейчас входят в лидирующую группу.

ЗА КЕМ СЛЕДИТЬ

В "Рубине" главной ударной силой была и остается тройка Макаров - Деспотович - Кварацхелия. Хвича из-за травмы точно не сыграет с "Динамо", а вот Макаров отбыл дисквалификацию и готов выйти на поле.

"Динамо" с приходом Шварца заметно омолодилось. Причем речь не идет о приглашении других игроков. Немецкий тренер подтянул к основе клубную молодежь. которая вытеснила из состава возрастных игроков. Особенно стоит отметить Арсена Захаряна и Констнтина Тюкавина. Оба уже открыли счет голам в Премьер-Лиги и казанцам не стоит недооценивать динамовских юниоров.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Главное событие для "Рубина" - возвращение в строй после дисквалификации Дениса Макарова. То, что он будет в основе сомнению не подлежит. Остается открытым вопрос. кто появится на позиции Кварацхелии. В матче с "Краснодаром" Шатов и Зуев смотрелись, мягко говоря, слабовато. Напрашивается выход Бакаева, которы существенно освежил игру в атаке в предыдущем матче. Впрочем, Слуцкий может и удивить.

Ориентировочный состав "Рубина": Дюпин - Самошников, Старфельт, Уремович, Зотов - Абильгор, Йевтич, н Бом - Бакаев, Деспотович, Макаров.

Что касается "Динамо", то здесь у главного тренера больше вариантов для выбора состава. Травмированных в команде, вроде бы нет, а разнообразию форвардов могут позавидовать многие другие команды Премьер-Лиги. В последних матчах плотно присели на скамейку запасных Скопинцев и Моро, не всегда попадает в состав Лесовой. Впрочем, учитывая проблемы "Рубина" на фланге из-за отсутствия Хвичи, возможно, кого-то из этих игроков Сандро Шварц и выпустит в Казани.

Ориентировочный состав "Динамо": Шунин - Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Варела - Нойштедтер, Лесовой, Захарян, Шиманьски - Игбун, Тюкавин

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РУБИН - ДИНАМО 1 МАЯ 2021

Обеим командам победа нужна, как воздух. Скорее всего на поле будет обоюдоострая игра с большим количеством атак. Многое будет зависеть в игре "Рубина" от того, как казанцы заполнят отсутствие Кварацхелии. Если подопечные Слуцкого сыграют так. как в последние 15 минут игры с "Краснодаром". то могут и должны побеждать. а если. как в первые 75 минут прошедшего матча, то с мечтами о еврокубках Казани придется повременить еще минимум на год. Впрочем, во вторую подряд осечкуСлуцкого не верится. Экс-тренер сборной России найдет нужные слова, чтобы настроить подопечных. "Рубин". скорее всего, пропустит от кого-то из динамовского молодняка, но и казанцы не уйдут с поля без голов. Возможно, наконец-то прорвет Деспотовича, который молчит вот уже 4игры.

Прогноз на матч Рубин - Динамо 1 мая 2021: 2:1 (минимальная победа хозяев поля, обе команды забьют).