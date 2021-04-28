"Ради роли Прилучный похудел на 15 килограмм»: Бекмамбетов представил в Казани фильм «Девятаев»

Режиссер фильма надеется, что картина станет новой вехой в истории кинематографа Татарстана Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Военный блокбастер «Девятаев», посвященный «дерзкому» побегу из концлагеря, рассказывает о Герое Советского Союза, казанце Михаиле Девятаеве. Юноша в возрасте 28 лет во время войны угоняет немецкий самолет Heinkel He 111 H-22 и вместе с девятью советскими солдатами спасается из плена. По словам режиссера кинокартины Тимура Бекмамбетова, это история о настоящем подвиге обычного советского солдата, которая впоследствии сыграла важную роль в победе над фашисткой армией.

«Я запал на тему прощения»

На пресс-конференции перед премьерным показом фильма Тимур Бекмамбетов поделился о том, что «Девятаев» – это картина гуманистическая и патриотическая:

– Наш фильм о дружбе, верности слову, о том, что человек сам отвечает за свои поступки, и сильная личность в состоянии нести свою ношу до конца, несмотря ни на что. Герой фильма до конца был верен себе, своей клятве, присяге и тому, что говорил жене, друзьям и Родине. Я вообще запал на тему прощения, сделал несколько фильмов, но люди, именно массовый зритель, не хотят их смотреть. То ли у меня не получается, то ли людям это не важно и не интересно. Фильм «Девятаев» как раз об этом же – о том, что надо уметь прощать, и я думаю, что фильм будет успешным. Как минимум потому, что президент Путин дал выходные, так что 10 дней люди будут смотреть фильм про национального героя, про жителя замечательного города Казань, – отметил режиссер.

«Сначала делаешь то, что хочется тебе самому»

Бекмамбетов также отметил, что пока не знает, кому именно будет интересен фильм «Девятаев» и не может предугадать, будет картина бить рейтинги или нет:

– Я не кинокритик и не могу предсказать заранее, для кого именно сделал фильм – только для аудитории 18-24 и подростков или для более взрослых людей, это непонятно, когда ты только готовишь фильм. Я могу делать одно кино, а в итоге выясняется в конце, что это фильм про другое. Изначально я понимал, сделал кино подростков – 40 минут мы находимся в небе, летаем, гоняемся друг за другом на самолете. Кстати, во время просмотра у вас будет ощущение, что вы находитесь в кабине пилота, сами управляете самолетом и участвуете в воздушном бою – это сделано при помощи определенных технических инструментов. Также я изначально знал, что фильм и для взрослых тоже, которым не интересны вот эти гонки на самолетах и аттракционы, им важно подумать, поспорить.

В широкий прокат фильм "Девятаев" выходит 29 апреля Фото: Инзиля ШАКИРОВА

«Благодарен Татарстану»

Консультантом фильма, помощником режиссеров и сценаристов был сын главного героя Александр Девятаев, который подробно рассказал команде проекта про своего отца: «Ни один вечер и по много часов», – признается сын Девятаева.

Непосредственное участие в фильме приняла жена Тимура Бекмамбетова, помощник президента РТ Наталия Фишман, которая познакомила режиссера с внучкой Михаила Девятаева, потом с сыном и смогла увлечь историей героя:

– Также нам помогал мэр Казани Ильсур Метшин. Съемки в целом были длинными, и он помогал нам находить правильных людей, которые разбираются в архивах, и с организацией всех процессов. Помогали творческие силы республики – это Нияз Зиннатуллин, артист ТЮЗа, который замечательно сыграл в картине роль Фатыха, и Ильгиз Зайниев, который помог мне сделать так, чтобы сценарий картины был образным, честным и настоящим. Надеюсь, что фильм о национальном герое станет новой вехой в истории кинематографа Татарстана, - поделился Тимур Бекмамбетов.

«Хотел, чтобы героя любили»

Фильм основан на реальных событиях, но Бекмамбетов называет его художественным. Это отражается во многих фактах, например, белые виниры у главного героя и упитанное тело Павла Прилучного – далеко не вид человека, который долгое провел время в концлагере, ведь в реальности люди напоминали скелет, обтянутый кожей. Режиссер объясняет это простым запросом массового зрителя:

– Я делал фильм про героя и хотел, чтобы его полюбили, поэтому не мог допустить, чтобы он был отвратителен внешне. Я не мог заставить Павла весить 38 килограмм, это было бы не гуманно по отношению к актеру. Он и так похудел на 15 килограмм, а все остальное мы сделали с помощью компьютерной графики и грима. Натурализм – не всегда то, ради чего люди ходят в кино, должна быть доля достоверности, но в противоположном случае герой бы не понравился девушкам, а парни бы все равно ничего не поняли, – рассказывает режиссер.

На премьерном показе зрители смогли пообщаться с режиссером фильма Тимуром Бекмамбетовым и сыном главного героя Александром Девятаевым Фото: Инзиля ШАКИРОВА

«Дарим фильм зрителю с любовью»

На премьеру в Казань приехал и Павел Прилучный, исполнитель главной роли в фильме. Перед началом показа он поделился своими впечатлениями о проделанной работе:

– Съемки были тяжелыми и интересными. История о Михаиле Девятаеве – это история, которую хочется рассказывать, за это сильно не стыдно. Сейчас мы ездим по разным городам России и ближайшим странам не просто так, мы рассказываем о подвиге. Я считаю, что фильм «Девятаев» – один из лучших проектов про войну в российском кинематографе. Хочу поблагодарить Александра Девятаева, сына Михаила Девятаева, за то, что поверил в меня и дал возможность сыграть такую роль – он замечательный мужик. Отдельные слова благодарности Тимуру Бекмамбетову. Вся наша команда работала, старалась и делала свою работу, поэтому дарим вашему просмотру наш фильм с большой любовью, – подытожил актер.