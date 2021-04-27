График работы детских садов и школ на майские праздники в Казани: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года

Школьникам дали время отдохнуть и лучше подготовиться к экзаменам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, как будут работать школы, детсады и колледжи Казани на майских праздниках. Напомним, что Президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными. В министерстве образования Татарстана рассказали, что занятия в учебных заведениях проводиться не будут.

- Студенты колледжей и школьники не будут учиться с 1 по 10 мая. В детских садах с 4 по 7 мая для родителей, работающих на предприятиях непрерывного цикла, будут организованы дежурные группы, - сообщили в пресс-службе министерства образования РТ.