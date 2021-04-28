"Лапает сзади и убегает": Девушек напугал мужчина со странными повадками

Девушке предложили снять поведение мужчины на видео и тогда делать выводы. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Несколько дней назад ульяновские паблики в соцсетях взорвало сообщение одной из местных жительниц. Женщина пожаловалась, что средь бела дня прямо на улице к ней начал приставать мужчина.

- На перекрёстке у Дома Быта ходит мужик - извращенец, лапает женщин сзади и убегает. Будьте осторожнее, а если увидите его – смело плюйте в рожу, - написала девушка, сопроводив пост фотографией, где мужчину разглядеть крайне проблематично.

Пост в соцсетях вызвал активное обсуждение со стороны пользователей интернета. Как водится, "комментаторы" разделились на два лагеря. Кто-то увидел в поведении мужчины непозволительное, а кто-то усомнился, что история описана правильно и автор не преувеличивает произошедшее.

"А кроме фото и обвинений, есть ещё что то, чтобы подтвердить эти обвинения, так любого могут обвинить"

"Вот сначала девушек и женщин лапает, а потом насиловать начнет. А вам смешно, действительно, что тут "плохого"..."

"А если это подстава? Мужик не причем, а ему подойдут и плюнут?"

Полицию вызывайте и заявление на таких,чтоб не повадно было! И да,найдись тот герой,что вдарит ему за такое поведение по его лицу!"

"Действительно жаль, что нет фотографии покачественнее. Теперь придется каждому похожему мужику в рожу плевать что-ли? Вы, милочка, или в полицию ступайте, или перестаньте бередить умы".

В итоге автор поста в комментариях отметила, что постарается снять на видео поведение мужчины. Пока, видимо, сделать это не удалось.