Майские праздники на природе: как устроить идеальный пикник в Казани

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В этом году майские праздники жители Казани будут отмечать десять дней подряд, с 1 по 10 число. Сейчас как раз подходящее время спланировать, как провести эти каникулы.

Если собираетесь на природу, «Комсомолка» подскажет, как устроить пикник, который не сможет испортить погода и очереди в магазинах.

ПЛАНИРУЕМ ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ

1.Первое, что нужно сделать - понять, какая на майские праздники ожидается погода. Конечно, синоптики порой и сами точно ничего сказать не могут, но на предварительный прогноз все-таки стоит обратить внимание. По предварительным данным, 1 мая в Казани будет облачно и тепло, воздух днем прогреется до +15 градусов. Со 2 по 4 число местами ожидаются дожди. Температура воздуха в эти дни от +7 до +13 градусов.

2. Исходя из погоды решаем, где устроить пикник. Если тепло и сухо, можно найти уединенное место на природе, подальше от городской суеты. Если дождливо и прохладно, тогда понадобится закрытая беседка с мангалом. Бронировать ее лучше заранее, так как желающих в праздничные дни будет предостаточно.

Среди популярных для пикников мест – Глубокое озеро, которое находится в живописном месте в 12 километрах от Казани. Еще одно красивое место – Изумрудное озеро рядом с карьером. Также можно отдохнуть на берегу реки, у Голубого озера, арендовать беседки и шатры на территории базы отдыха «Лебяжье», «Алташкино» и других. Отдых на собственной даче тоже отличный вариант.

3. С погодой и местом определились, переходим к меню и покупкам. Для многих самой энергозатратной частью подготовки к пикнику становится покупка продуктов. Сначала нужно устроить забег по рынкам и магазинам в поисках свежего мяса для шашлыка, которое в преддверии праздников мигом раскупают. Затем его нужно замариновать, желательно с вечера, чтобы утром сочное было. Еще не забыть бы купить овощи, фрукты и прочие продукты, чтобы приготовить закуску. На природе вдвойне просыпается аппетит, и пока мужчины жарят шашлыки, обязательно захочется чем-нибудь подкрепиться. А теперь вспомним про очереди, которых полно в супермаркетах накануне праздников. Еще и товаров каких-то может не быть в наличии. В итоге придется не в один, а может и в несколько магазинов съездить, и в очередях постоять. После такой подготовки устанешь и уже никуда ехать на отдых не захочется.

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Чтобы не тратить на покупки много времени, все необходимые продукты можно заказать в Яндекс.Лавке. Мясо, овощи сыр, колбасы, фрукты курьер привезет буквально за 15 минут. Если нужно купить мангал, решетки для приготовления мяса, шампура, раскладной стол и стулья для отдыха на природе, корзины для пикника, пледы на случай прохладной погоды или прорезиненные коврики, чтобы сидеть на них на лужайке, и прочие товары, которые могут понадобиться на природе, все это можно заказать на Яндекс.Маркете, и оформить доставку по клику. Это означает, что курьер привезет ваш заказ в удобное вам время, а не когда он будет в вашем районе развозя другие заказы. Ждать доставки весь день дома не нужно. Вы примете заказ, когда захотите. Сначала оплаченные вами товары привезут в сортировочный центр, а затем в Лавку, которая находится в районе получателя. После этого вам отправят уведомление, что заказ готов к выдаче. Затем, когда будете дома, кликаете в приложение на «заказать доставку», и ваш заказ в течение 20 минут доставят хоть к вам на дом. Вместе с доставкой из Маркета курьер в это же время может привезти продукты из Лавки. В приложении есть возможность дополнить заказ.

4. Продукты и сопутствующие для пикника товары получили, теперь готовим закуску. Лучше заранее дома вымыть фрукты и овощи, сделать нарезку из копченого мяса, колбасы, сыров. Можно сразу приготовить сэндвичи или завернуть в лаваш начинку, сделав рулетики, и упаковать их в пластиковые контейнеры. Если нет желания или возможности тратить время на готовку, закажите доставку пиццы, пирогов или закуски, которые можно есть холодными.

5. Кроме меню, продумайте развлечения. Если отдыхаете большой компанией, можно поиграть в имаджинариум, карты, мафию. Если позволяет погода - в бадминтон или футбол. Если на улице теплом, детям понравится развлекаться с водяными пистолетами.