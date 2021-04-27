Не пить алкоголь, не есть колбасу и не кормить детей шашлыком: Как правильно отдыхать на природе на майские праздники

Специалисты Роспотребнадзора советуют жарить на костре курицу, а если использовать свинину или говядину, то следует ответственно подойти к выбору мяса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С наступлением майских праздников приходит период пикников и отдыха на природе. Люди стараются выбраться на свежий воздух, на дачу, чтобы отдохнуть в компании друзей или в семейном кругу. Собираясь отдохнуть на природе необходимо помнить, что окружающая среда таит в себе и опасность. Так, например, не стоит забывать о клещах и грызунах. Кроме того, при употреблении продуктов питания возможны пищевые отравление и кишечные инфекции. Поэтому чтобы избежать неприятных моментов специалисты Роспотребнадзора Татарстана советуют следовать нескольким простым правилам.

- Для начала следует определиться с продуктами, которые вы возьмете с собой на природу. Не следует перегружать свой организм огромным количеством разнообразной еды. Лучше всего вместо мяса отдать предпочтение курице, рыбе или индейке. Если же все-таки выбор останавливается на мясе, то обязательно оно должно быть свежим и хорошо замаринованным. Особое внимание необходимо обратить на степень готовности шашлыка: недожаренный шашлык может стать причиной желудочно-кишечных заболеваний и инфекций, а пережаренный – стать источником канцерогенных веществ. Очень вкусным и полезным будет приготовленный на гриле без соусов и маринадов адыгейский сыр. Не следует готовить салаты с добавлением майонезов и других соусов. Отдайте предпочтение свежим овощам и зелени. Не следует также покупать колбасы и другие мясные изделия, скоропортящиеся продукты, которые при высокой температуре воздуха могут испортиться. Для детей шашлык – тяжелый продукт, который лучше заменить курицей, рыбой или индейкой, запеченной в фольге. Мясо отлично прожаривается и при этом получается сочным и более легким для пищеварительной системы.

- Перенос и хранение скоропортящихся продуктов должны осуществляться в сумке-холодильнике, пищевые продукты приобретайте в стационарных предприятиях торговли. Не покупайте мясо и другие продукты в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов.

- Не рекомендуется брать с собой на пикник молочные продукты, копчености, кондитерские изделия с кремом – все они служат питательной средой для болезнетворных микробов.

- Не следует отдых на природе омрачать алкогольными напитками, отдайте предпочтение сокам, морсам, горячим напиткам (чай, кофе).

- Во время пикников будьте осторожны сами и следите за детьми, которые будут кувыркаться в зеленой траве. Конец апреля- начало мая – это время когда активизируются клещи. Присосавшись к телу человека, клещ может передать смертельно опасный вирус энцефалита и другие заболевания (боррелиоз Лайма).

- Необходимо захватить с собой защитные аэрозольные химические средства, отпугивающие насекомых. Одежда должна предотвращать заползание клещей под одежду и облегчать быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей. Рекомендуется носить однотонную и светлую одежду, брюки заправлять в сапоги, рубашки в брюки, гольфы или носки - с плотной резинкой. На голову лучше надевать капюшон или заправлять волосы под косынку, шапку. Обязательно проводите само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей желательно каждые 15 – 20 минут. Соблюдайте правила поведения на природе: не садитесь и не ложитесь на траву, стоянки и ночевки в лесу устраивать лучше на участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах.

- Не заносите в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Осматривайте собак и других животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей. Рекомендуется обрабатывать одежду специальными аэрозольными химическими средствами, убивающими или отпугивающими клещей.

- Соблюдайте правила личной гигиены. Не оставляйте без внимания детей, которые в силу своей активности и любознательности имеют наиболее высокий риск заражения инфекционными заболеваниями.

- При возникновении симптомов, характерных для пищевого отравления или инфекции (рвота, диарея, головная боль, недомогание), немедленно обратитесь за медицинской помощью.