Забыть о лени, верить в себя и не бояться выключать «руководителя»: Советы казанских предпринимателей своим коллегам

И косметологи, и маркетологи по-новому взглянули на важность личного бренда и самообразования. Фото: Иван ВИСЛОВ

Прошедший год для представителей малого бизнеса в Казани выдался непростым. Свой отпечаток наложила пандемия коронавируса, из-за которой предприятия были вынуждены временно закрываться, сокращать зарплаты сотрудникам и нести заметные потери. Тем не менее многие казанские предприниматели смогли справиться с проблемами и не только сохранить свой бизнес, но даже преуспеть.

Мы попросили экспертов и бизнесменов города поделиться опытом и дать советы тем, кто начинает свое дело: как реализовать свой потенциал, удержаться на плаву и на что обращать внимание, чтобы оставаться востребованными.

Леонид Канавичев. Директор ООО «Лиза» (типография): «Выключайте «руководителя» и цените коллектив»

– Мы занимаемся производством информационных стендов, наружной рекламы и отчасти полиграфией. Своим делом занимаюсь более 10 лет, за которые пришлось пережить и взлеты, и падения. Не все давалось просто и сразу.

Леонид Канавичев: «Главное – забыть о лени!» Фотография предоставлена героем публикации.

На мой взгляд, всегда нужно ставить цель и верить в нее, что все получится. Но верить не только в свои силы, но и в коллектив. Поддерживать, мотивировать людей на общие победы. А главное – забыть о лени. Порой нужно выключить «руководителя» и самому встать за печатный станок или фрезер. Также немаловажно всегда обучать новых людей с пониманием. Не стоит ждать от сотрудника большой производительности, если сказать ему: «Разберись во всем сам». За любым успехом стоят люди. Цените коллектив – и все получится!

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Цените постоянных клиентов»

– Работать с постоянными клиентами часто бывает дешевле, чем находить новых. Это особенно важно, если количество потенциальных покупателей ограничено: например, к вам ходят только жители вашего района.

Юрий Устинов рассказал, какие программы лояльности подойдут для малого бизнеса. Фотография предоставлена героем публикации.

Удержать и мотивировать клиентов помогают программы лояльности – но многие из них не подходят для малого бизнеса, потому что их сложно настроить. Например, чтобы создать бонусную систему с баллами и кешбэком, придется потратиться на подходящую платформу и привлечь специалиста.

Из программ, которые подходят для малого бизнеса, можно отметить дисконтные карты – их просто и недорого запустить, но есть минус: скидку вы сделаете из своей прибыли. Кроме того, удачной будет акция «Приведи друга». Клиент получит скидку или подарок за то, что его друг купил ваш товар или услугу. Но в таком случае вам надо продумать, как защититься от обмана, ведь клиент может привести одного и того же друга несколько раз.

Анна Белоброва, директор агентства маркетинга и SMM «Мастер-Медиа»: «Проверьте, что нужно рынку и что сможете сделать вы»

– 4 месяца локдауна нанесли ощутимый урон – клиенты позакрывались, вернулась потом только половина. Что помогло выжить и теперь дает видение перспективы? Аудит скиллов – своих и компании. Проверьте то, что нужно рынку и что сможете сделать вы. Со своим партнером в период «заточения» мы написали 3 гайда, разработали 5 наборов контента для Инстаграм, полностью упаковали продвижение стоматологии в соцсетях – от пошаговой стратегии до ярких шаблонов визуала и сторис. Сейчас это очень востребовано и активно покупается.

Устройте аудит потребностей клиентов и своих возможностей, советует Анна Белоброва. Фотография предоставлена героиней публикации.

Чтобы планировать будущее, надо мыслить стратегически ясно. Например, изучив ситуацию, я поняла, что открывать онлайн-школу будет бесполезно, и это было правильное решение. Сегодня продвинуть онлайн-школу в соцсетях очень сложно. Многие ведь открывают бизнес по принципу – все побежали, и я побежал.

А вот создавать подкасты для своих клиентов я очень даже подумываю. Зря я, что ли, работала на радио и в озвучении фильмов. Так что в пандемии был и некоторый плюс – я перетряхнула свою бизнес-модель и теперь твердо знаю, куда надо плыть.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Не забывайте о рекламе»

– Чем больше охват, тем больше потенциальных клиентов придет к вам в магазин или воспользуется вашими услугами, неважно, предоставляете ли вы их в солидном офисе или только в режиме онлайн.

В первую очередь мы говорим об интернет-рекламе. Важно, чтобы она размещалась не на одной площадке, а одновременно на нескольких. Например, у Яндекса это Карты, Услуги, Дзен и Рекламная сеть из более чем 40 000 сайтов. Но самостоятельно настроить рекламу – создать объявление, проследить за его эффективностью, вовремя внести правки – сможет не каждый. Обращаться же к специалистам может быть невыгодно, если бизнес только развивается.

Альтернативой может стать рекламная подписка, которая переведет процесс в автоматический режим. С ее помощью настроить рекламную кампанию можно одной кнопкой. Достаточно задать бюджет, указать информацию об акции, товаре или услуге и приложить фотографии. Остальное алгоритмы Яндекса настроят сами: создадут объявления, разместят их и распределят бюджет так, чтобы реклама приводила больше клиентов. Если нужно, вы сможете посмотреть подробный и наглядный результат рекламной кампании: клики по объявлениям, статистику звонков, сколько человек строили маршрут на картах, чтобы добраться до организации.

Ленар Хамитов, руководитель компании «УЮТокна»: «Вкладывайте деньги в раскрутку своего имени»

– Этот год был для нашей компании непростым, но мы смогли сохранить людей, смогли сохранить доходы и даже вышли на прибыль! Один из главных наших шагов – мы стали активно развивать социальные сети, вкладывать туда деньги, уделять съемкам огромное количество времени. Сначала казалось, что мы попросту тратим время, но спустя несколько месяцев наши продажи стали расти.

Развивайте личный бренд: важна не только реклама вашей продукции, вкладывайте деньги в раскрутку своего имени, ведь «люди идут на людей». Старайтесь участвовать во многих проектах и мероприятиях: не бойтесь, идите выступать, если представился случай, подходите и первым знакомьтесь, пишите экспертные статьи.

Ленар Хамитов: не стесняйтесь знакомиться и выступать на мероприятиях! Фотография предоставлена героем публикации.

И последнее: всегда ищите новые возможности! Допустим, мы раньше занимались только установкой окон. Подумали: что еще можно сделать в рамках того бизнеса? И сейчас мы уже делаем лофт-перегородки – те же окна, но только модно и актуально, стали заниматься «чистыми комнатами» лаборатории для больниц. Те же самые профили, но как актуально, согласитесь? Не стойте на месте, думайте, как вы еще можете быть полезны людям!

Лейсан Мухаметзянова, руководитель ювелирного салона «LORET»: «Не экономьте на своем развитии!»

– Прошлый год был для нас самым сложным за весь период работы. Магазины были закрыты, и мы просто не могли работать. Наши социальные сети оставляли желать лучшего, и мы направили все силы на саморазвитие, раз выдалось время. Мы прошли курсы повышения квалификации, обучение в проектах для бизнеса, благодаря этому удалось систематизировать бизнес, наладить процессы работы между сотрудниками, запустить социальные сети, грамотно настроить рекламную кампанию, и как только нам дали возможность работать в обычном режиме, мы полностью были готовы. Благодаря этому мы выросли в продажах.

Совет предпринимателям: не экономьте на своем развитии! Это действительно помогает, ведь порой глаз «замыливается», нервы мешают принимать взвешенные решения, а наставничество и взгляд со стороны способствуют принятию верных решений.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Поймите, нужен ли вам сайт»

– Считается, что компания без сайта выглядит несерьезно и теряет потенциальных клиентов. Это неправда – многие предприниматели могут легко без него обойтись.

Когда страничка в интернете будет лишней? Например, если ваш ассортимент постоянно меняется – сайт придется слишком часто дорабатывать. Или если большая часть ваших посетителей – соседи по району, сайт вряд ли поможет вам раскрутиться. Яркая наружная реклама, сотрудничество с местными заведениями и сарафанное радио расскажут гораздо больше.

Еще вариант: ваши основные продажи идут через Инстаграм или ВКонтакте. Тогда тоже вместо сайта лучше вложиться в рекламу в социальных сетях.

В общем, если вы не можете объяснить четко, зачем вам нужен сайт, значит, он вам сейчас не нужен.

Лилия Бадретдинова, косметолог-эстетист: «Не бойтесь экспериментировать»

– Пандемия изменила нашу жизнь и, пожалуй, навсегда. Не стоит ждать возвращения былых времен. Лучше рассмотреть в этой ситуации новые возможности для своего роста. Расскажите о себе, какая у вас история, в соцсетях, сейчас это особенно важно. Люди хотят знать, у кого они покупают услуги.

Лилия Бадретдинова. Фотография предоставлена героиней публикации.

Не жалейте времени, своих ресурсов и денег на качественное обучение. Не бойтесь экспериментировать и переводить бизнес в онлайн-формат. В моем случае это было решение проводить консультации онлайн. Казалось, что это невозможно. Главное – поверить в себя и начать действовать!