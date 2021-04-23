Дети и алкоголь: Семь распространенных мифов среди родителей

В прошлом году за первый квартал отравились 15 детей, в 2021-м - уже 20. Фото: Алексей ФОКИН

За первый квартал 2021 года в Татарстане зарегистрировано 156 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что выше аналогичного уровня прошлого года в 1,3 раза. За первые три месяца 2020-го отравились 122 человека.

Основная доля отравившихся - лица в возрасте 18 лет и старше – 87,2% или 136 случаев, а вот 20 отравлений приходится на несовершеннолетних. Причем, за аналогичный период 2020 года отравились только 15 подростков.

Почему растет число отравившихся алкоголем детей. Одной из причин называют недостаточный контроль со стороны родителей. Так, специалисты Роспотребнадзора Татарстана решили разоблачить самые популярные мифы о детях и алкоголе, которые распространены среди родителей.

Миф 1: Я никак не могу повлиять на то, когда мой ребенок начнет употреблять алкоголь

Реальность: В действительности, влияние родителей на потребление алкоголя молодыми людьми больше, чем думают сами родители. Дети учатся нормам и ценностям как в семье, школе, так и у друзей. Конечно, чем старше становится ребенок, тем более важным становится то, что делают и думают их друзья. Но влияние родителей все равно имеет значение.

Не стоит верить, что алкоголь в небольших количествах полезен. Фото: Алексей ФОКИН

Миф 2: Чем больше я буду запрещать ребенку употреблять алкоголь, тем сильнее будет соблазн его попробовать

Реальность: Говорят, что запретный плод сладок. Однако ключевой вопрос заключается не в наличии запретов и правил, а в том, каким образом они применяются.

Миф 3: Я не верю, что мой ребенок или его друзья пьют

Реальность: Дети начинают экспериментировать с алкоголем гораздо раньше, чем думают родители, основываясь на собственном опыте или опыте своих друзей. Даже если ваш ребенок и его друзья не пробовали алкоголь, кто-то в их классе, на тренировке или среди знакомых наверняка пробовал. Поведение детей того же возраста также влияет на вашего ребенка и его выбор. Поэтому детям следует рассказывать о вредном воздействии алкоголя и заключать соглашения еще до наступления подросткового возраста.

Миф 4: Лучше я дам ребенку попробовать алкоголь дома, нежели он сделает это с друзьями

Реальность: Исследования показывают, что дети, которым предлагают алкоголь дома, также употребляют его больше и вне дома. Если ребенку не предлагают алкоголь дома, то это поможет ему сказать алкоголю «нет» и в другом месте.

Родителям следует внимательнее следить за поведением детей. Фото: Алексей ФОКИН

Миф 5: По случаю знаменательных событий можно предложить и ребенку немного алкоголя

Реальность: Предлагая ребенку алкоголь по случаю знаменательных событий, мы создаем для ребенка связь, как будто именно алкоголь делает знаменательное событие особенным. Молодые люди должны иметь возможность расти в среде, где им не навязывают употребление алкоголя и не преподносят алкоголь как естественную часть приятного образа жизни. Посмотрим правде в глаза – особые события можно отлично праздновать и без алкоголя.

Миф 6: Алкоголь не настолько опасен, как наркотики

Реальность: Алкоголь – это такое же влияющее на деятельность мозга и разум вещество, что и наркотики. В подростковом возрасте мозг все еще развивается и может быть серьезно поврежден алкоголем. Алкоголь, употребленный в молодом возрасте, тормозит развитие, прежде всего, функций передней части мозга, таких как самоконтроль и способность к концентрации. Употребление алкоголя в подростковом возрасте также значительно увеличивает риск возникновения зависимости. Поэтому нельзя утверждать, что алкоголь безопаснее для молодых людей, чем наркотики.

Миф 7: Я знаю многих, кто в подростковом возрасте пили, но теперь у них все хорошо

Реальность: Алкоголь влияет на всех по-разному. Даже ученые не могут точно предсказать, у какого подростка разовьется алкогольная зависимость или для чьего мозга даже небольшое количество алкоголя будет слишком большим. Если у кого-то во взрослом возрасте дела идут хорошо, то всегда есть шанс, что он мог бы добиться большего успеха, если бы в детстве он не имел дело с алкоголем. Таким образом, откладывание употребления алкоголя, похоже на страховку – в конце концов, мы не страхуем наш дом или машину, зная, что случится что-то плохое, а потому что разумно снижать риски. Точно так же мы сможем обеспечить то, чтобы алкоголь не стал причиной того, что молодой человек не воспользуется своим потенциалом.