Ляйсан Утяшева: «Без эмоций танец не станет искусством»

Фото: ТНТ.

В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» Ляйсан Утяшева вспомнила свои самые яркие впечатления на проекте «ТАНЦЫ», рассказала, почему не может отключить эмоции и всегда переживает за танцовщиков, а также поделилась своим видением танца как искусства.

– Какие моменты за всю историю проекта оказались самыми памятными?

– Весь проект как сон, приятный чувственный сон, и так не хочется просыпаться... Из всех сезонов самым знаменательным для меня стал открывающий номер Игоря Рудника в «Битве сезонов», где он интегрировал тонко и меня. Я впервые оказалась внутри процесса репетиций с ребятами и стала говорить с ними на одном языке. Далее была феноменальная «открывашка», где танцевали все: и хореографы, и наставники, и я. Считаю, что так талантливо никто не сможет повторить. Конечно, отдельно запомнились моменты, когда танцовщики раскрывают душу, говорят языком танца о боли, о любви, о себе. Это сразу выглядит особенно!

– Какой была ваша первая реакция, когда создатели шоу сказали, что сезон будет последним?

– Закономерно удивленной и понятной! Огромные бюджеты тратятся на этот проект, и это был вопрос времени. Просто пришло время последнего сезона. И этот год отличается от всех предыдущих. В нем есть особый нерв последнего сезона.

– Почему, по-вашему, за 6 сезонов шоу «ТАНЦЫ» девушки не поднимались выше второго места? Чего им не хватало, чтобы стать победительницами? И так ли важно быть именно победителем, или попадание в топ-3 уже можно считать победой?

– К сожалению или к счастью, тут вопрос риторический, пока в нашей стране девушки будут завидовать, а не поддерживать друг друга, будет так.

– Насколько сложно эмоционально на протяжении семи сезонов переживать за каждого танцовщика? Выматывает ли это эмоционально и физически?

– Павел (Воля) мне говорил: «Зачем ты так переживаешь? Это же всего лишь работа».

Мой ответ прост, для меня это не работа, а жизнь. Танцовщики, приходящие на проект, особенные для меня люди, не поющие под фанеру. Они – трудяги, сознательно выбравшие такое ремесло, где каждые вечер так сильно ломят суставы, в кровь разбиваются колени, руки и так далее, но боли нет потому, что жива душа. Они другие, и их мало, поэтому на них невозможно равнодушно смотреть.

– Наставники не раз говорили, что в последнем сезоне они ищут легенду. Если бы вы составляли список легенд проекта «ТАНЦЫ», кого бы в него включили?

– Финалистов сезонов за всю историю проекта. И всех хореографов бы тоже включила в число легенд.

– Что, по-вашему, главное в танце – драматургия, техника исполнения или эмоция, которую транслирует танцовщик?

– Пина Бауш, которую называли женщиной-революцией в танце говорила: «Меньше всего меня интересует, как люди двигаются. Меня интересует что движет ими». Мне близко это высказывание, потому что танцовщик может быть безупречен в технике исполнения, но без эмоций его танец не станет искусством.

24 апреля на ТНТ состоится финал последнего сезона шоу «ТАНЦЫ» – смотрите в эту субботу в 18:00.