Останется ли Зарипов, вернется ли Азеведо и почему молодежь бежит в США: Генменеджер и наставник «Ак Барса» ответили на главные вопросы

"Ак Барс" провел отличную регулярку, а в плей-офф остановился в шаге от финала Кубка Гагарина. Фото: ХК "Ак Барс".

Сезон для «Ак Барса» завершился на прошлой неделе. Казанцы проиграли в финале Востока КХЛ «Авангарду» и уступили им путевку в решающий раунд. Спустя несколько дней главный тренер Дмитрий Квартальнов и генменеджер Рафик Якубов подвели итоги сезона.

- Начну с оценки сезона. Была поставлена задача − Кубок Гагарина, мы все к этому стремились. Такая задача была поставлена руководством, и мы сами перед собой её ставили. Играли в финале конференции. Сожалеем, что не попали в финал, хотя были все шансы. Поэтому то, что заняли первое место на «Востоке» − это хороший показатель, хороший результат. То, что команда, ребята сражались в плей-офф – этого тоже не отнять, нельзя кинуть камень в наш огород. Считаю, что сезон со знаком плюс. Если взять всю вертикаль – «Ак Барс», «Барс», «Ирбис» − действительно, есть показатели, успешные результаты. Что касается тренерского штаба – идут переговоры, до мая вопрос будет решён. Какие-то детали обсуждаем с тренерским штабом, - заявил Якубов.

«ХОТИМ СОХРАНИТЬ КОСТЯК»

Завершение каждого сезона побуждает вопросы о том, кто останется в составе команды, а на кого не рассчитывают. В «Ак Барсе» пока точных фамилий не называют, отметив, что желают сохранить костяк, но, при этом, продолжат искать игроков.

- Такой труд каждодневный, ежечасный. Идёт обсуждение, разбор сезона. Подбиваем статистику, анализируем всех игроков: с кем будем продлевать контракт, с кем – нет. Будет зависеть от того, с кем мы сможем договориться о будущем контракте, с кем не сможем. Будем исходить из этого. Хотим сохранить костяк. Хотим сохранить своих воспитанников: Яруллина, Петрова, Бурмистрова. Хотим сохранить Хенкеля, парень – добротный защитник. Идут переговоры, поэтому я не могу сказать – кто согласится, кто – нет. Тот же Галиев. Все ребята. Чтобы от кого-то отказаться – мы как раз анализируем, проверяем. У нас есть наработки на перспективу, в том числе по иностранным игрокам. Потерпите немного, - прокомментировал генменеджер клуба Рафик Якубов.

«ЗАРИПОВ САМ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ»

Одним из главных вопросов по окончании этого сезона в КХЛ для болельщиков «Ак Барса» звучал однозначно - продолжит ли играть в Казани Данис Зарипов. По словам генменеджера клуба Рафика Якубова, сейчас стороны в процессе переговоров.

- Идут переговоры. У нас есть те, кто имеет статус ограниченно свободного агента, у кого закончился контракт. Есть неограниченно свободные агенты, которые будут сами выбирать клубы. С кем будем продлевать, уже разговариваем. Так же с Данисом – всё в процессе. Многое будет зависеть от него самого. Сами понимаете, парень возрастной. Хотя это – наш кумир, наша звезда, пятикратный обладатель, который приводил клуб к Кубку Гагарину. По нему отдельный вопрос, немного сложный. Дело времени, - рассказал Якубов.

- Данис – большая фигура. При счёте 0:2 он вернулся, мы выигрывали потом. Он играл на уколах, ездил в Германию. Он сам будет принимать решение, ему надо подлечиться. Некоторые ребята были травмированы, играли на уколах, в том числе и Данис. Когда мы его готовили, он иногда и с тренировок уходил, потому что его беспокоила травма. Сейчас нужно просто-напросто разобраться, чтобы он был живым и здоровым. Здоровье – это очень важная вещь. А то, что успевал или нет – он был готов не на 100%. В плей-офф он молодец, вышел, помог, неплохо сыграл.

«ПО АЗЕВЕДО ВОПРОС ОТКРЫТ»

Одной из самых нашумевших историй нынешнего сезона КХЛ стал отъезд форварда Джастина Азеведо в Канаду. Сперва ему дали две недели провести на родине, но хоккеист так и не вернулся в расположение команды. В итоге стороны пришли к разрыву контракта. Тем не менее, как рассказал генменеджер казанского клуба Рафик Якубов, есть вероятность, что Азеведо еще вернется в Татарстан.

- Думаю, все может быть, это хоккей. По Азеведо такой момент – парень уехал посередине сезона по семейным обстоятельствам. Действительно, получил небольшое сотрясение, ему дали возможность подлечиться три недели. Он уехал, стали ждать, когда он вернётся, но вышел агент на связь и сказал, что он не вернётся. Пришлось нам в срочном порядке искать легионера. Ещё до этого мы вышли на Тревора Мёрфи, потому что надо было усилить защитную линию, большинство. Поэтому по Азеведо вопрос пока открыт, - прокомментировал Якубов.

МИФТАХОВ И МАРУШЕВ УЕЗЖАЮТ В США

«Ак Барс» знаменит своей хоккейной школой. Ежегодно в состав пробиваются местные воспитанники. В нынешнем сезоне шансы получали многие молодые хоккеисты. Из-за коронавируса многие лидеры много пропускали. Их места занимали юниоры.

Впрочем, далеко не все готовы ждать места в составе. Некоторые в поисках лучшей доли команду покидают. Так, голкипер Амир Мифтахов и защитник Максим Марушев отправятся в США.

- Амир Мифтахов уедет в Америку. Марушев уехал, молодой парень. Мы заранее были к этому готовы, об этом нас уведомили агенты. Что ребята настроены на поездку в Америку, хотят попробовать свои силы. Пожали руки. Это наши ребята, они в нашей системе. Сейчас такая тенденция, что молодые ребята едут в США, Канаду, потом кто-то возвращается. Мы их ждём, это наши ребята. С тем же Марушевым я лично беседовал раза три, разговаривал, говорил ему свои доводы, тренерского штаба, что рано ехать. Но настроение у него было такое – поеду и всё. Он не лимитчик и в «Ак Барсе» ему, может быть, мало времени дали. Играл в основном в ВХЛ, теперь хочет попробовать себя в Америке, - пояснил генменеджер клуба Рафик Якубов.

Мифтахов и Марушев в нынешнем сезоне больше играли в высшей лиге, но и в КХЛ засветились. Оба сыграли по 7 матчей. На счету Марушева есть голевая передача, а Мифтахов пропустил 14 шайб. Когда вернулись в строй Рейдеборн и Билялов, места в составе ему уже не находилось.

- Он молодой вратарь, хочет себя там попробовать. Каждый выбирает свою судьбу. Считаю, у нас хорошая команда Высшей лиги, хорошо работает с вратарями. Пусть поедет туда. Кто-то выстреливает, у кого-то не получается. Мы посмотрим, пусть откроет следующую страницу. Конечно, в следующем сезоне он получал бы больше шансов. Но всё зависит от него, как и от любого молодого игрока. Марушев получал шанс. У него всё впереди. Думаю, при правильной и грамотной работе он может стать хорошим вратарём, - подытожил Квартальнов.

ПОЧЕМУ НЕ ЗАИГРАЛ ХОВАНОВ

Перед началом нынешнего сезона много разговоров велось вокруг возвращения в «Ак Барс» из Америки форварда Александра Хованова. Молодой воспитанник клуба неплохо проявил себя за океаном, поэтому, казалось, что он сможет заиграть в «Ак Барсе».

В межсезонье он играл много, а вот с началом сезона постепенно начал терять место в основе. В итоге он сыграл всего в 7 играх, не отметившись голами. Куда больше он играл в составе "Барса" в ВХЛ, где в 30 матчах забил 8 голов и отдал 16 передач.

- Сашка получил большой шанс. Перед началом сезона я не даже думал о Ваньке Емеце, а он сыграл 18 матчей, забил 4 гола. Кстати, пару важных голов. Тут всё на поверхности. Почему иностранцы? Мы же хотим победить. Такой закон – кто сильнее, тот и должен играть. Сашка прошёл всю предсезонку, играл. Понятно, что он был в молодёжной сборной, были большие ожидания. Но были те ребята, которые его переигрывали. Вопросы надо задать Сашке. Если бы он играл, давал результат – вообще не вопрос. Он год играл в молодёжной лиге за океаном, а не в фарм-клубе. Ажиотаж в том, что играл в молодёжной сборной. Думаю, неплохо там сыграл, но уровень КХЛ довольно-таки серьёзный, шанс он получил. Как и с Мифтаховым – тут всё впереди. Проснулся, посмотрел в зеркало и пошёл работать, тут только такой выход. Набор хороших качеств, то, что природа одарила, мама-папа дали, это есть, никто не отрицает. То, что он может заиграть – это здорово. Он может это сделать, - заявил Квартальнов.