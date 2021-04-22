Житель Ижевска, застреливший экс-жену в магазине, сбежал в Татарстан и покончил с собой при виде полицейских

По данному факту следственный комитете Татарстана возбудил уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что произошло с 42-летним Робертом Гильмановым, которого правоохранители объявили в розыск. Мужчина застрелил свою экс-гражданскую супругу прямо в магазине. Женщина работала там продавцом.

Роберт Гильманов. Фото: СУ СКР Удмуртии

На следующий же день после убийства Гильманов скрылся вместе со своим 35-летним сообщником на территории Татарстана. Их нашли в деревне Мукшур Агрызского района, где жил отец одного из беглецов. Там мужчины спрятались в заброшенном доме.

Полицейские обложили его, но Гильманов, видимо, не хотел сдаваться. Правоохранители поняли это, когда осторожно зашли в дом. Там они увидели, что оба злоумышленника мертвы. По предварительной, версии один из них убил другого, а после покончил с собой.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц», - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Продолжается его расследование.

Напомним, жестокое убийство 37-летней продавщицы в магазине Ижевска на улице Клубная произошло 20 апреля. Местный житель – Роберт Гильманов, хладнокровно застрелил бывшую гражданскую супругу на глазах покупателей и скрылся на автомобиле.

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