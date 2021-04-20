Со слепотой - и с аквалангом

Идрис Хаертдинов. Фото: Венера ВОЛЬСКАЯ

Казанца Идриса Хаертдинова знают многие подопечные фонда «Ярдэм»: уже 8 лет он является преподавателем реабилитационного центра фонда. Идрис потерял зрение на один глаз в 19 лет, в разгар подготовки к защите диплома в техникуме. Нагрузка при подготовке чертежей, физическая перегрузка, от которой предостерегали врачи (подрабатывал на стройке) - и вот результат. Но диплом энергетического техникума он все же получил, и с отличием.

Второй глаз перестал видеть через два года, в 1995 году. Это произошло как-то буднично: проснулся утром - все как в непроницаемом тумане. Срочная операция не помогла, и на полгода наступила другая чернота - эмоциональная.

- Почему я? Почему сейчас? У всех жизнь продолжается, а я на обочине, - вспоминает Идрис Адипович. - Хорошо, друг, которого он знал с детского сада, приходил и сидел с ним каждый день. Идрис не говорил, что ему это нужно, тот сам все понял.

Но даже в разгар депрессии парень знал, что будет продолжать учиться. Уже через месяц после операции к нему пришла учительница - обучать грамоте для незрячих. Идрис окончил юридический факультет КГУ. Затем четыре года вел юридическую практику, еще четыре работал в строительной фирме, дойдя в конце до должности начальника проектного отдела.

В 2006-м он был слушателем реабилитационных курсов мечети «Сулейман», из которых позже вырос реабилитационный центр «Ярдэм».

А с 2013 года Идрис Хаертдинов - сотрудник фонда. Каждый день ездит на работу из Азино в Кировский район.

- Я нашел себя в преподавании, - признается он.

Кстати, выступает Идрис Адипович и перед зрячими людьми, рассказывая о потребностях и ограничениях незрячих. Но в первую очередь его аудитория - это люди с инвалидностью по зрению.

Какой совет он дает недавно столкнувшимся со слепотой?

- Первое, чему нужно научиться, это передвигаться по городу без провожатых - пешком, на автобусе или такси. Если человек приходит к нам с сопровождающим, я спрашиваю - а почему? а на свидание с девушкой ты с мамой или с папой пойдешь?.. Второе - научиться самообслуживанию в быту. И третье, конечно же, - думать, где и как будешь работать, - говорит Идрис Хаертдинов.

- Идрис и сам постоянно чему-то учится, всегда в движении, - отмечают в фонде «Ярдэм».

Действительно, активности и широте интересов позавидовали бы многие: много путешествует, катается на велосипеде-тандеме (в паре со зрячим), погружается с аквалангом на дно Голубого озера. Хотел прокатиться за рулем - сделал это: сначала на учебной машине с инструктором, потом на «Ниве» товарища.

- Я думаю, что очень важно ставить перед собой задачи и выполнять их, - подчеркивает Идрис.

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