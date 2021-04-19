«Рубин» в одном очке от медалей и в трех от Лиги Чемпионов: Четыре сюжета окончания сезона для команды Слуцкого

Казанцы весной выиграли 6 из 7 матчей. Фото: ФК "Рубин".

«Рубин» нынешней весной выступает почти идеально. Если отбросить за скобки поражение от «Химок», то все остальные матчи казанцы выиграли. Перед матчем с «Уралом» «Рубин» шел пятым, отставая на 3 очка от ЦСКА, на 4 от «Спартака» и на 6 от идущего вторым в таблице «Локомотива».

Игру в Екатеринбурге «Рубин» начал активно и уже на 1 минуте Кварацхелия мог забить. Он целил в дальний угол, но голкипер «Урала» Годзюр справился. Спустя пять минут Деспотович пробил метров с 20, но точно в руки голкиперу.

«Рубин» играл гораздо активнее хозяев поля, которые за весь первый тайм ничего опасного у ворот Дюпина не создали. На 34 минуте болельщикам «Рубина» было впору схватиться за голову. Хвиче Кварацхелии потребовалась замена.

- Он тренировался в общей группе, никакого повреждения у него не было. Я думаю, что у него травма задней поверхности бедра. Насколько она серьезна и какой степени, уже будет понятно, когда сделаем МРТ, - рассказал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Рубин» потерю Хвичи в первом тайме и не заметил. Казанцы много атаковали и гол Йевтича выглядел вполне закономерным. Швейцарец здорово пробил метров с 25, Годзюр дотянулся до мяча, но удар был настолько сильным, что мяч рикошетом от рук вратаря угодил в штангу, а от нее влетел в ворота. Очередной гол казанского легионера.

- У него всегда была шикарная левая нога. Мы это знали и всегда говорили ему: когда не только мы будем знать, что у тебя прекрасная левая нога. На тренировках он наверно забивал больше всех. То, что мы знали, что у него есть, наконец-то стало проявляться во всех матчах подряд, - заявил Слуцкий.

Вол втором тайме игра пошла совершенно по другому сценарию. Уже «Рубин» не помышлял об атаках, а инициативой безраздельно владел «Урал». До 70 минуты казанцы сдерживали натиск хозяев поля, но атаки становились все опаснее. Сперва Мишкич неплохо пробил издалека, а затем Рыков после розыгрыша углового головой пробил чуть неточно. На 81 минуте форвард «Урала» Панюков упал в штрафной «Рубина» после контакта с Уремовичем. Судья отправился просматривать эпизод и в итоге указал на точку.

Футболисты «Рубина» были с этим не согласны. Особенно пытался переубедить судью Денис Макаров. За что арбитр показал ему желтую карточку, которая для игрока была второй в матче. В итоге за пару минут «Рубин» получил пенальти в свои ворота и остался в меньшинстве.

Бить с одиннадцатиметровой отметки вызвался сам пострадавший. Не знаю, бил ли когда-то до этого пенальти Панюков, но теперь его вряд ли до этого допустят. Форвард пробил бесхитростно. Дюпин спокойно потащил мяч.

- Работаю, разбираем соперников, плюс на тренировках отрабатываем этот элемент. С приходом ВАРа стало больше пенальти, и этому моменту сейчас уделяется больше внимания, чем раньше, - заявил Дюпин.

В итоге «Рубин» набрал 46 очков и обошел ЦСКА. Правда, армейцы играли позже, но сделали казанцам прекрасный подарок. «Красно-синие» проиграли на выезде «Сочи» - 1:2, и остались при своих 46 очках. А следом просто царский подарок «Рубину» сделал «Спартак». Десятикратные чемпионы России, которые еще двумя турами ранее рассматривались, как претенденты на чемпионство, дома, да еще в день рождения клуба разгромно проиграли стоявшей на вылет «Уфе» - 0:3.

Таким образом, за 4 тура до окончания чемпионата сложилась весьма интересная картина в борьбе за еврокубки. На три путевки претендуют сразу пять команд. В том, что «Зенит» оформит чемпионство сомнений фактически нет. Питерцы идут первыми, набрав 55 очков. Идущий вторым «Локомотив» отстает на 2 балла. Именно «железнодорожники» сейчас главные претенденты на второе место и путевку в Лигу Чемпионов. В битве за 3-4 места, которые дают право сыграть в Лиге Европы многое решится в ближайшем туре, когда между собой сыграют «Спартак» и ЦСКА. Сейчас «красно-белые» занимают третье место, набрав 47 очков. На один балл меньше сразу у трех клубов – «Рубина», ЦСКА и «Динамо».

Для «Рубина» ключевыми станут два ближайших матча. 25 апреля казанцы примут «Краснодар», который в этом сезоне выступает неудачно, но после смены тренера показывает неплохой футбол и даже отобрал очки у «Зенита», а 1 мая так же в родных стенах подопечные Леонида Слуцкого примут «Динамо». В случае двух побед шансы на призовое место у «Рубина» возрастут. В двух последних турах чемпионата казанцев ждут матчи с аутсайдерами, сперва визит в Тулу к «Арсеналу», а затем домашний матч с «Ротором». При всем уважении к этим командам, но их «Рубин» обыгрывать обязан.

- Думаю, каждый игрок команды смотрит в таблицу. Мы все хотим попасть в зону еврокубков. У нас 46 очков, осталось четыре игры. В каждом туре будет серьезная борьба. Очень важно, что у нас две подряд игры дома, в том числе с «Динамо», которое тоже имеет 46 очков. Это будет важная игра и каждому нужно сыграть на максимуме. У нас в этом сезоне большие шансы и мы не должны допускать ошибок. Каждый игрок, который начинает карьеру футболиста, думает об этом. У нас не так много игроков, которые играли в больших европейских матчах. Если мы попадем, будем очень стараться показать отличный футбол, - заявил капитан «Рубина» Филип Уремович.

Рассмотрим несколько сценариев завершения сезона для «Рубина»:

СЮЖЕТ РЕАЛЬНЫЙ

В матче с «Краснодаром» казанцам предстоит выкручиваться без Макарова и, скорее всего, без Кварацхелии. С «Динамо» тоже будет не сладко. Набрать 6 оков в двух матчах вряд ли удастся, а вот завоевать четыре балла вполне по силам казанцам. В случае побед над «Арсеналом» и «Ротором» подопечные Слуцкого наберут 10 очков и финишируют с 56 баллами.

«Локомотив» сейчас набрал такой ход, что его вряд ли остановит даже «Зенит», с которым «железнодорожникам» играть в 28 туре. Также «Локомотиву» предстоит сразиться с «Динамо», а также сыграть против «Тамбова» и «Урала». Не будет удивительно, если «Локомотив» возьмет все 12 очков. Итог – 61 балл.

Фаворитом в борьбе за третье место, даже с учетом разгромного поражения от «Уфы», остается «Спартак». Даже в случае поражения в дерби от ЦСКА дальше у «красно-белых» игры с «Арсеналом», «Химками» и «Ахматом». Всем этим командам есть что доказывать «Спартаку», но турнирных задач у них нет. «Арсенал» на 95% будет играть в стыках за право остаться в элите, а «Ахмат» и «Химки» спокойно завершают чемпионат в середине таблицы. Самый вероятный сценарий концовки для «Спартака» - 9 очков в 4 играх. 56 очков по итогам сезона. По дополнительным показателям москвичи окажутся выше казанцев в турнирной таблице.

ЦСКА даже в случае победы над «Спартаком» и виктории в матче с «Уфой» вряд ли сможет обыграть «Краснодар» и «Динамо». Максимум для армейцев – 9 очков, 55 баллов в итоге и пятое место.

Согласно этому сценарию «Рубин» завершит сезон на 4 месте и пробьется в Лигу Европы.

СЮЖЕТ ПЛАЧЕВНЫЙ

«Рубин» проигрывает «Краснодару» и «Динамо» и выйдет из борьбы за еврокубки. В случае двух неудач соперники уйдут далеко и даже побед над «Арсеналом» и «Ротором» будет мало для попадания в топ-4 по итогам сезона. А в случае потери очков в матчах с аутсайдерами «Рубин» может и на 7 место рухнуть, пропустив вперед «Сочи».

СЮЖЕТ ИДЕАЛЬНЫЙ

«Рубин» выигрывает все 4 матча и набирает в итоге 58 очков. «Локомотив» проигрывает «Зениту» и «Динамо» и набирает только 55 очков. «Спартак» проигрывает ЦСКА, а «армейцы», в свою очередь, уступают «Краснодару» или «Динамо». Как итог, каждая из московских команд теряет три и более очков, уступая «Рубину» второе место и путевку в Лигу Чемпионов.

СЮЖЕТ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ

«Рубин» выигрывает все четыре матча. «Локомотив» проигрывает «Динамо», играет вничью с «Зенитом». «Спартак», ЦСКА и «Динамо» теряют минимум по три очка, а «Зенит» уступает «Ротору», «Уфе» и «Тамбову». В итоге «Рубин» с 58 очками занимает 1 место, выигрывает чемпионат страны и попадает в группу Лиги Чемпионов. Фантастика? Ну что же, чудеса тоже иногда случаются.